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25 мая • обновлено в 09:21
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Первая страна в Европе полностью победила COVID-19: последний зараженный выздоровел

7.4т
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Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

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Институт общественного здоровья в Подгорице обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.

Черногория уже 20 дней не фиксирует новых случаев COVID-19

Черногория уже 20 дней не фиксирует новых случаев COVID-19

Кроме того, в стране вылечились все ранее инфицированные.

Всего же в Черногории было зарегистрировано 324 случая коронавируса, из них 9 – летальных. Другие 315 человек уже побороли болезнь.

Первая страна в Европе полностью победила COVID-19: последний зараженный выздоровел

ijzcg.me

Первая страна в Европе полностью победила COVID-19: последний зараженный выздоровел

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что Европу неизбежно накроет вторая волна пандемии коронавируса, которым уже заразились более 5 млн человек во всем мире.

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Тема
Коронавирус
Место
Черногория
Тег
вирус
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