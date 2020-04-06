Первая страна Европы объявила о смягчении карантина: что разрешат людям

В Австрии решили постепенно смягчать карантинные меры из-за коронавируса. Так, с 14 апреля разрешат работу небольших магазинов, а с 1 мая – торговых центров, остальных мест торговли и парикмахерских при соблюдении определенных правил безопасности.

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Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, пишет ORF. Он также отметил, что после католической Пасхи в Австрии снова откроются федеральные сады. Однако от людей по-прежнему будут требовать носить маски в общественном транспорте и сохранят ограничения на передвижение.

По словам Курца, Австрия отреагировала быстрее и более жестко, чем другие страны, на распространение коронавируса. Именно поэтому она выйдет из кризиса быстрее.

"Но только если все будут продолжать придерживаться мер безопасности", – подчеркнул австрийский канцлер, уточнив, что они должны продлеваться минимум до конца апреля.

Курц напомнил австрийцам о важности избегания социальных контактов и соблюдения дистанции в общественных местах.

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"Кроме того, вы не должны праздновать Пасху с людьми за пределами вашего дома. Пасхальная неделя будет решающей", – обратился политик к народу.

Подытоживая, он уточнил, что с 14 апреля разрешается открывать небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а с 1 мая – все магазины, торговые центры и парикмахерские. Однако клиентов будут пускать в них только в масках и при условии ограниченного количества людей в помещении.

Все остальные заведения, включая отели и рестораны, не должны открываться для посетителей до середины мая. Что касается массовых мероприятий, то они и вовсе будут запрещены до конца июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса объявил о планах "второй фазы" карантина из-за коронавируса. Так, в стране постепенно намерены послаблять запреты и блокировки в связи со снижением смертности от болезни.

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