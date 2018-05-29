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Первая российская ласточка уже полетела

10т

Где-то после десятых числе августа, когда на улице еще жарко и днем и ночью, приходят первые предвестники осени. Это ощущение трудно уловить, но когда начинаешь искать его причину, то оказывается, что она кроется в звуковом уличном фоне. Из него выпало что-то исключительно летнее и чего нет ни в одном другом времени года. Просто в какое-то утро обнаруживаешь, что не слышно криков ласточек. Потом всматриваешься в небо и видишь, что их действительно нет. Они уже улетели к местам зимовки и это значит, что лето на исходе.

Примерно такие же ощущения возникают и по поводу других, не связанных со сменой времен года, процессов. Это касается и того, куда и как движется Московия. Нам бы она триста лет не нужна была, но раз уж она на нас напала и мы не можем ее полностью уничтожить вооруженным способом, то отчаянно желаем ей загнуться как можно быстрее, чтобы увидеть это собственными глазами и даже будучи трезвенниками, распить бутылку очень дорогого вина или виски, по такому случаю, что и будет непременно сделано всем составом редакции, а возможно – сходкой всех читателей ЛО. Но пока этого не произошло, все всматриваются в небо в поисках ласточек, не надумали ли они улететь таки на юг?

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Но для того, чтобы понять, какой вид у тех ласточек, которые нас интересуют, надо сказать два слова о том, что собою представляет Московия, спланированная замыслом великого комбинатора и многоходовщика Путина и воплощенная в жизнь людьми, наподобие знаменитого якутского скульптора. А сделано все так, как было в старой совковой сказке про мужика и медведя, где они делили вершки и корешки. Медведь – воплощение Московии, всегда оставался в дураках, а мужик его непременно наказывал за лень, тупость и быдловатую воинственность. Так вот, Путин сделал то же самое. Себе и небольшому количеству приближенных лиц он напилили два или три, по разным оценкам, триллиона долларов, а медведю оставил грязь, кровь и позор, который не развернулся еще в полной мере, но он обязательно развернется в своей самой несмываемой форме. Причем, косолапый будет оставлен держать ответ за все те преступления, которые совершила эта банда, от имени и по поручению тех десятков миллионов россиян, которые сами превратились в корешки, никак не связанные с вершками.

Никому не придет в голову назвать массу быдла, травящуюся бояркой, тонущую в выгребных ямах сортиров или зарабатывающее себе ипотеку в должности младшего или старшего пушечного мяса, которым Путин устилает почву в Украине или Сирии, сутью Московии. Это безвольное сборище терпил имеет такое же право голоса или любое другое право, как рулон туалетной бумаги или одноразовые стаканчики. Кого не спроси за рубежом о том, кого из россиян там знают, обязательно назовут самого Путина и в зависимости от места, где задан вопрос, несколько фамилий российских миллиардеров. Именно миллиардеры и являются визитной карточкой Московии и ее сутью. Все остальное – "бабы еще нарожают".

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Посему, именно так и выглядят российские ласточки. Они уже не молоды, но вальяжны и самовлюбленны. Тем не менее, они обладают удивительным свойством, широко развитым у множества глубоководных рыб. У них очень широко раскрывается рот и сожрать они способны намного больше собственного веса. Именно это их свойство и обеспечило позиции в списке миллиардеров журнала Форбс.

До последнего времени у этих птичек все было хорошо. Кто-то стал терять деньги в следствии ведущихся войн и им это было компенсировано системой "Платон", другим – компенсировали подъемом цен на ЖКХ. Это при том, что в большинстве стран, имеющих сравнимые с РФ запасы нефти и газа, коммуналка бесплатна, а кое где и бензин почти ничего не стоит. Но не в РФ. Чтобы не плодить нахлебников, которым надо что-то платить из бюджета, с августа поднимают пенсионный возраст и таких веселых вещей, которые должны компенсировать миллиардерами убытки связанные с войнами, будет еще много. Некоторым компенсации выплачиваются прямо, не прикрывая их какими-то программами.

В общем, ласточки разожрались и отяжелели. При этом – свили себе гнезда в зажиточных и спокойных странах, где нет этого разнузданного "русского мира", который они построили дома. Но вот одна ласточка встрепенулась и полетела на юг. Давно закогтившийся в Великобритании Рома Абрамович, вдруг лишился британской визы. У него не просто ее отобрали, а предложили пояснить источник его богатства, прежде чем продлевать визу. Понятно, что Рома ничего не стал пояснять, ибо рассказать правду нельзя категорически, ибо тогда либо посадят сразу, либо вышлют уже навсегда, а соврать – тоже нельзя, ибо врать под присягой – дело неблагодарное и заканчивается все той же тюрягой.

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Поэтому, безвизовый Рома отправился в Москву. Скорее всего, у него был прямой или опосредованный диалог с Путиным, который обещал решать подобные проблемы, взамен на лояльность и услуги, в частности – за исполнение роли тайного, личного кошелька нацлидера. Так что Рома поехал в Москву, надеясь на скорое решение вопроса, но – не сложилось и вот ласточка встала на крыло и отправилась в Израиль, где надеется получить гражданство и как довесок – отказ на запросы иностранных правоохранителей о выдаче. Тут важен сам факт бегства в Израиль. Абрамович – умнейший манипулятор и прекрасно понимает, где для него опасно, а где — нет. Он показал всем своим коллегам – российским миллиардерами, что шум от стрельбы палестинцев и работы системы ПРО "Железный Купол" все же лучше, чем "Матросская Тишина". Первая ласточка – полетела.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Роман АбрамовичВладимир Путин
Источник
Источник:defence-line.org
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