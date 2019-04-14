"Первая конгресвумен в хиджабе" разозлила Трампа: в чем суть

В США вспыхнул скандал из-за заявления Ильхан Омар, известной как "первая конгресвумен в хиджабе".

Политик охарактеризовала трагические теракты 11 сентября 2001 года как "некоторые люди, которые что-то сделали", пишет украинское BBC.

Омар обвинили в преуменьшении трагических событий, а президент США Дональд Трамп подверг ее заявление жесткой критике. В своем Twitter он обнародовал кадры моментов теракта, которые сопровождались цитатой конгресвумен.

В то же время, демократы вступились за Омар, назвав ее слова вырванными из контекста, а Трампа обвинили в разжигание ненависти к мусульманам.

Ильхан Омар ИноСМИ

Скандальное заявление о теракте Омар сделала во время ее выступления на встрече с правозащитными организациями, которая прошла в конце марта. Речь шла, в том числе, о теракте в Новой Зеландии, где мужчина расстреливал мусульман.

"Вот правда. Очень продолжительное время мы жили в дискомфорте, связанным с тем, что мы ощущали себя гражданами второго сорта. И, чесно говоря, я от этого устала – каждый мусульманин в этой стране устал от этого. Совет по американско-исламским отношениям CAIR был создан после 11 сентября, потому что они поняли, что некоторые люди что-то сделали и все мы начали терять доступ к гражданским свободам", – так звучит полное высказывание конгресвумен.

Однако журналисты обратили внимание, что на самом деле Совет по американско-исламским отношениям был создан не в 2001, а еще в 1994 году. Омар на это заявила, что имела ввиду резкий рост численности членов, который произошел после теракта.

В отличии от демократов, Республиканская партия подвергла эти слова Омар шквалу критики. Ее назвали "не только антисемиткой, но и антиамериканкой".

К возмущениям также присоединились некоторые СМИ. Напомним, что серия терактов 11 сентября 2001 года повлекла смерти около 3000 людей.

Как писал OBOZREVATEL, в новозеландском городе Крайстчерч в ночь на 15 марта злоумышленники расстреляли две мечети и городскую больницу.

По сообщениям СМИ, погибли не менее 49 человек, еще около 40 были ранены.

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