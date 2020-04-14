Первая испытательница вакцины от коронавируса рассказала о рискованном эксперименте. Фото

Американка Дженнифер Халлер из Сиэтла, которая стала первой испытательницей экспериментальной вакцины от коронавируса COVID-19, рассказала о своих ощущениях во время участия в опасном эксперименте.

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Женщина отметила, что это было похоже на прививку от гриппа и ощущалась она примерно так же, пишет Medialeaks (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Medialeaks

Она рассказала, что ожидала стать героиней фэнтезийного сюжета с лабораториями и подопытными крысами, но на самом деле все оказалось намного проще.

"Это было похоже на прививку от гриппа, которую мне сделали в стерильном помещении. Ощущалась она примерно так же. Но нас попросили подписать документ, в котором были перечислены все возможные риски", – отметила Халлер.

Сейчас Дженнифер из соображений безопасности находится в изоляции. Она отмечает, что чувствует себя более увереннее, чем раньше.

Medialeaks

"Я ничего не могла сделать, чтобы остановить эту глобальную пандемию. Потом я узнала об этой возможности (принять участие в эксперименте) и подумала: "Ну, может быть, я могу кое-что сделать, чтобы внести свой вклад", – вспомнила она.

Перед тем, как испытать на себе мРНК-1273, которая показала многообещающие результаты после тестирования на животных, женщине пришлось пройти ряд медицинских тестов.

"В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все – после этого всё было хорошо", – отметила она.

Medialeaks

Халлер 44-лет, она мать двоих детей. До мая 2020 года работала менеджером в маленькой технической компании. Кроме нее испытания проходят еще 44 человека. Женщине введут вторую дозу вакцины в конце апреля. Врачи продолжат наблюдать за ней до весны 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США медики провели испытания вакцины от коронавируса на лабораторных мышах. Результаты опытов дают основания предполагать, что первая применимая вакцина появится всего через несколько месяцев.

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