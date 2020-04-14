Главная Новости
14 апреля • обновлено в 20:05
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Первая испытательница вакцины от коронавируса рассказала о рискованном эксперименте. Фото

3.9т
Читать материал на украинском

Американка Дженнифер Халлер из Сиэтла, которая стала первой испытательницей экспериментальной вакцины от коронавируса COVID-19, рассказала о своих ощущениях во время участия в опасном эксперименте.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Женщина отметила, что это было похоже на прививку от гриппа и ощущалась она примерно так же, пишет Medialeaks (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Первая испытательница вакцины от коронавируса рассказала о рискованном эксперименте

Medialeaks

Она рассказала, что ожидала стать героиней фэнтезийного сюжета с лабораториями и подопытными крысами, но на самом деле все оказалось намного проще.

"Это было похоже на прививку от гриппа, которую мне сделали в стерильном помещении. Ощущалась она примерно так же. Но нас попросили подписать документ, в котором были перечислены все возможные риски", – отметила Халлер.

Сейчас Дженнифер из соображений безопасности находится в изоляции. Она отмечает, что чувствует себя более увереннее, чем раньше.

Первая испытательница вакцины от коронавируса рассказала о рискованном эксперименте

Medialeaks

"Я ничего не могла сделать, чтобы остановить эту глобальную пандемию. Потом я узнала об этой возможности (принять участие в эксперименте) и подумала: "Ну, может быть, я могу кое-что сделать, чтобы внести свой вклад", – вспомнила она.

Перед тем, как испытать на себе мРНК-1273, которая показала многообещающие результаты после тестирования на животных, женщине пришлось пройти ряд медицинских тестов.

"В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все – после этого всё было хорошо", – отметила она.

Первая испытательница вакцины от коронавируса рассказала о рискованном эксперименте

Medialeaks

Халлер 44-лет, она мать двоих детей. До мая 2020 года работала менеджером в маленькой технической компании. Кроме нее испытания проходят еще 44 человека. Женщине введут вторую дозу вакцины в конце апреля. Врачи продолжат наблюдать за ней до весны 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США медики провели испытания вакцины от коронавируса на лабораторных мышах. Результаты опытов дают основания предполагать, что первая применимая вакцина появится всего через несколько месяцев.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
10
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно до какого года за ней будут наблюдать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Но нас попросили подписать документ, в котором были перечислены все возможные риски", – отметила Халлер..." // Какая сумма вознаграждения была в этом "документе"? Вообще это должен быть договор. И после вакцинации её инфицируют живым вирусом, чтобы проверить эффективность прививки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги