Переживший ДТП создатель "Новичка" встал на сторону Британии

Один из создателей нервно-паралитического вещества "Новичок", который недавно при странных обстоятельствах попал под машину, Владимир Углев заявил, что придерживается стороны Великобритании в расследовании отравления экс-шпиона Сергей Скрипаля и его дочери.

По его словам, "чушь", которую несет Россия, не выдерживает критики, передает "Коммерсант".

"Да, конечно (придерживается версии британской полиции - Ред.). Мы уже с российской стороны столько чуши наговорили…", - сказал он.

При этом Углев утверждает, что Россия еще в самом начале соврала - потому что созданное еще в СССР вещество было вовсе не "Новичком".

"Были вещества А-230, А-234, А-232, А-242 — все. Не было никакой бинарной системы. Впарили наши химики, военные начальники, академики и прочие профессора Горбачеву — он за это им дал Ленинскую премию. Поэтому это самая настоящая спекуляция. Тем более, какие-то заводы, которые работали в Нукусе. Съездите в Нукус, посмотрите, там такие бараки были. О каком производстве вы говорите?" - возмутился химик.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Углев не раз говорил, что у отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей нет шансов на выживание.

Позже он уточнил, что их все же спасли правила гигиены.