Пережившая коронавирус женщина: внутри меня словно был дьявол

Жительница английского города Лоутон в графстве Эссекс, которая переболела коронавирусом, сравнила очищения от болезни с "дьяволом" внутри нее.

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При этом сначала 28-летняя Джейми Бэггетт подумала, что заразилась инфекцией нижних дыхательных путей. О пережитом она рассказала в интервью для издания The Sun.

По словам девушки, у нее был жар, поэтому и посчитала, что заболела простудой или пневмонией. Позже британка начала кашлять, и так сильно, что ее даже тошнило. Симптомы усилились, вскоре у нее диагностировали коронавирус.

Британка сравнила ощущения от коронавируса с "дьяволом внутри нее"

В результате девушка попала в больницу. Там врачи поставили ей кислородную маску. Бэггетт отметила, что на пике заболевания чувствовала острую боль при дыхании, как будто ее пронзают изнутри.

"Внутри меня словно был дьявол", – призналась она, добавив, что больше всего тогда боялась, чтобы ее восьмилетний сын не заразился COVID-19 от нее.

Британка Джейми Беггетт пережила коронавирус thesun.co.uk

Отмечается, что теперь британка восстанавливается дома после заболевания. Девушка призывает других обязательно следовать рекомендациям по поводу самоизоляции, чтобы защитить себя и окружающих.

Британка Джейми Беггетт пережила коронавирус thesun.co.uk

Британка Джейми Беггетт пережила коронавирус thesun.co.uk

Британка Джейми Беггетт пережила коронавирус thesun.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заразившийся коронавирусом британец поспешил заверить, что новый китайский вирус совсем не похож на обычный грипп. В своем Twitter он поделился подробностями того, как протекает COVID-19.

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