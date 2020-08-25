Пережившая коронавирус 107-летняя итальянка раскрыла свой секрет долголетия

Уроженка Италии Анжела Гутор, которая отметила 107-летие и переболела коронавирусом, раскрыла способ, позволивший ей прожить так долго.

Женщина рассказала, что она старается не волноваться, остается занятой каким-то делами и ежедневно съедает один апельсин, передает Daily Mail.

Гутор исполнилось 107 лет на прошлой неделе. В апреле она заразилась коронавирусом и едва не умерла, но смогла побороть болезнь. Женщина рекомендует родным и друзьям быть спокойными и заниматься повседневными делами, чтобы пережить пандемию.

Итальянка отметила, что пытается сохранять позитив и верит в лучшее, но все же опасается, что ситуация в мире приведет к всеобщей депрессии.

Анжела Гутор родилась в Италии, переехала во Францию, а затем – в Великобританию. С 2019 года женщина живет в лондонском доме престарелых.

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