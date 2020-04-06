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6 апреля • обновлено в 11:30
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Пережила две пандемии: 104-летняя итальянка победила коронавирус

1.9т
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В Италии коронавирус COVID-19 победила 104-летняя Ада Зануссо, ставшая старейшим в мире человеком, поборовшей болезнь.

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Итальянка заболела, находясь в доме престарелых в Биелле, передает Daily Mail.

Старушка получила положительный результат на вирус после того, как в прошлом месяце у нее были постоянные приступы рвоты, лихорадка и затрудненное дыхание.

104-летняя Ада Зануссо

104-летняя Ада Зануссо

Daily Mai

"Я подозревал, что это был коронавирус из-за большого количества случаев заболевания в доме престарелых. Там, к сожалению, погибло несколько человек", – поделился ее сын Джампьеро.

Лечащий врач Фурно Марчезе рассказала о состоянии здоровья Зануссо.

"Она уже встала с постели и может немного передвигаться. Она не потеряла ни ясности, ни ума. Ее выздоровление является большой радостью для нас и признаком хорошей надежды для всех, кто страдает в эти трудные дни", – добавил он.

Отметим, что итальянка также пережила "испанку" 1918-1920-х годов, таким образом, победив две пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии объявили о планах "второй фазы" карантина из-за коронавируса – постепенного ослабления запретов и блокировок.

Ранее появилось жуткое видео из эпицентра COVID-19 в Италии, где показано, как мешки с телами умерших складировали на полу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Velkobroda Alla
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