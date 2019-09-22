Пережил инсульт и смерть подруги: отравленный "Новичком" британец подает на Россию миллионый иск

Британец Чарли Роули, которого отравили веществом "Новичок", как российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, решил судиться с Россией.

Об этом сообщает The Mirror. Он планирует подать иск на 1 миллион фунтов.

Британец провел в коме два дня. Кроме того, девушка Чарли Дон Стерджесс скончалась от отравления нашумевшим ядом.

Отравленный "Новичком" британец подает на Россию в суд

"Это очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", – пояснил Роули.

Отмечается, что мужчина продолжает страдать от серьезных побочных эффектов от токсина, который он проглотил, но говорит, что его самое большое беспокойство – раскрытие правды о том, что произошло на самом деле.

Представлять интересы пострадавшего будет Патрик Магуаир, адвокат, защищавший жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

По словам правозащитника, Дон и Чарли стали невинными жертвами, попавшими под перекрестный огонь отравлений Солсбери.

Отметим, женщина умерла в возрасте 44 лет 8 июля 2018 года, через неделю после того, как 46-летний Чарли невольно подарил ей флакон с новичком, замаскированный под духи Premier Jour, после того, как обнаружил его в благотворительном мусорном ведре.

Дон Стерджесс умерла от "Новичка" Sunday Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Скотланд-Ярде" заявили, что в результате отравления ядом "Новичок" в британском Солсбери кроме Скрипалей и сержанта полиции пострадал еще один правоохранитель.

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