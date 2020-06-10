Переворота или "майдана" в Беларуси не будет: Лукашенко сделал заявление накануне выборов

Юрий Сергиенко Мир 21:17, 10.06.2020 Обновлено: 21:18, 10.06.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране переворотов или протестов.

Об этом он сказал во время совещания с руководством Центральной избирательной комиссии, комментируя ход избирательной кампании накануне президентских выборов, сообщается на сайте главы государства.

Лукашенко накануне выборов заявил, что не допустит "майдана" в Беларуси

Президент попросил руководителя ЦИК Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит. Я все вижу".

Лукашенко уточнил, что в нужное время всех "приведут в чувства". "Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана – тем более", – сказал президент.

Напомним, что выборы президента Беларуси назначены на август 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, с подобным заявлением белорусский лидер Александр Лукашенко выступил во время встречи с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

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