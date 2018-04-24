Путин готовит переворот? Российский политолог пояснил вояж "Вагнера"

Под видом политтехнологов из России в несколько африканских стран на самом деле отправятся наемники из так называемой ЧВК "Вагнер".

Как пишет в статье для "Собеседника" российский политолог Станислав Белковский, в этом году так называемые политтехнологи отправятся в Кению, в ЮАР и на Мадагаскар, а в 2019-м – в Ливию и Зимбабве.

"Эта новость, возможно, не заслуживала бы особого внимания, если бы не имя главного спонсора и организатора политтехнологической экспедиции. Евгений Пригожин, крупный бизнесмен из Санкт-Петербурга, считающийся одновременно поваром президента РФ Владимира Путина и подлинным хозяином частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", - отмечает политолог.

По его мнению,, поскольку там, если не всё, то многое решается на уровне родоплеменных договорённостей или межплеменных битв.

Впрочем, отметил Белковский, в африканских странах могут понадобиться структуры типа ЧВК "Вагнер".

"Например, в боях между какими-нибудь племенами, условными хуту и виртуальными тутси. Или для организации мирного государственного переворота, скажем, на Мадагаскаре. Чей президент по имени Эри Радзаунаримампианина, возможно, уже засиделся на своем посту…", - иронизирует политолог.

Есть весомые подозрения, что "политтехнологи" отправятся в Африку не столько тестировать уникальные способы воздействия на электоральные массы, сколько открывать новые рынки для воинственных "вагнериан" и приравненных к ним лиц, отметил эксперт.

"Правда, есть одно замечание ко всему этому. "Вагнер" и подобные структуры — это на самом деле никакие не ЧВК. Поскольку в России нет законодательства о частных военных компаниях. Так что легендарная контора г-на Пригожина — это обычное собрание наемников", - резюмировал Белковский.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в конце января-начале февраля наемники "Вагнера" были направлены в ЦАР.