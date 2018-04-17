Про лекарства. Не надо никаких блогов, слушал сюжет по РБК. Проблема освещена исчерпывающе. Она сложнее, чем кажется. Давление общественного мнения заставляет власти производить дешевые лекарства. Это дженерики 30 и более лет давности. Эксперт, сообщил, что по этому пути пошла Турция. Там наладили отечественное производство дешевых старых дженериков. Хорошо ли они работают, и работают ли вообще? Я не врач и не фармацевт, мои свидетельства ограничены случайным набором ситуаций.

Начнем с лекарства Кавинтон. В 80-е годы оно было дефицитом и считалось очень эффективным. Фармакологическое действие - улучшение мозгового кровообращения, профилактика инсультов, старческого склероза и т.д.. Препарат до сих пор продается в аптеках. Я спросил у врача: стоит ли его принимать? Ответ: действие не доказано, скорее всего, его вообще нет, есть более современные препараты. По сути Кавинтон - это плацебо. Тоже, конечно, хорошо, объективного эффекта нет, но людям спокойнее. Но есть другие препараты.

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Одна пожилая женщина принимает лекарство от давления. Оно старое, советское, очень дешевое. Принимать надо три раза в день. Женщина очень довольна. Более современные препараты работают сутки. Это просто удобнее, или важно с медицинской точки зрения? Точно не знаю, но слышал неоднократно, в том числе по ТВ. Новый подход к гипертонии состоит в том, чтобы снижать давление не скачками, когда оно поднялось, а принимать лекарства, предотвращающие эти вспышки на постоянной основе. Трехкратный прием упомянутого препарата относится к первой группе или второй? Я не знаю. Еще пример. Метформин, лекарство от диабета. Проверенное, надежное лекарство. В США входит, по-моему, в десятку наиболее употребляемых препаратов. Недостаток один - он слаб. Сейчас его прописывают, как вспомогательное средство. Традиционные лекарства от диабета, как оказалось, очень вредны. Дают временный эффект, после чего поджелудочная железа отказывается работать и человек садится на инсулин (ненадолго).

Есть препарат более новый - галвус. Стоимость около 800 рублей. Не знаю, кому как, а мне без видимого эффекта. Те не менее в число льготных не входит - дорог. И есть препарат Виктоза. Стоимость около 10 тыс. руб. на курс около 1,5 месяцев (в минимальной дозировке). Очень дорого. Но лекарство просто чудодейственное. Диабет проявляется по-разному. Лично я без Виктозы просто не могу работать. Лежу на диване и терплю плохое общее самочувствие. Для пенсионера, хотя и работающего, дороговато, но лучше работать и покупать Виктозу, чем не работать, и лежать на диване. Производитель, то ли Франция, то ли Швейцария. Если попадет под санкции - мне конец. Вывод: некоторые старые лекарства работают. Хуже, чем дорогие современные, но работают. Некоторые (думаю, их много) - просто плацебо. Однако новые - очень дороги.

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Виктозу не берут - у людей нет денег. Ее надо заказывать за пару дней. Ситуация неоднозначна, я не знаю, какое решение было бы правильным. Но просто так взять и запретить - это вредительство. Сейчас у человека есть выбор: отказаться от чего-то другого, пусть нужного, и купить лекарство. Ну, или наоборот. Этого выбора нас лишают. Прекрасно, часть пенсионеров умрет раньше. Расходы на пенсии уменьшатся, поголовье пенсионеров оптимизируется. Хотя и здесь все неоднозначно. Сколько стоит госпитальный уход за инсультным больным? Не дешевле ли обеспечить лекарством? В Детройте в 30-е годы боролись с туберкулёзом. Волонтеры доказали, что умереть в больнице от туберкулеза намного дороже, чем вылечить. Интересно, эти эффекты кто-нибудь просчитал?

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