Про лекарства. Не надо никаких блогов, слушал сюжет по РБК. Проблема освещена исчерпывающе. Она сложнее, чем кажется. Давление общественного мнения заставляет власти производить дешевые лекарства. Это дженерики 30 и более лет давности. Эксперт, сообщил, что по этому пути пошла Турция. Там наладили отечественное производство дешевых старых дженериков. Хорошо ли они работают, и работают ли вообще? Я не врач и не фармацевт, мои свидетельства ограничены случайным набором ситуаций.
Начнем с лекарства Кавинтон. В 80-е годы оно было дефицитом и считалось очень эффективным. Фармакологическое действие - улучшение мозгового кровообращения, профилактика инсультов, старческого склероза и т.д.. Препарат до сих пор продается в аптеках. Я спросил у врача: стоит ли его принимать? Ответ: действие не доказано, скорее всего, его вообще нет, есть более современные препараты. По сути Кавинтон - это плацебо. Тоже, конечно, хорошо, объективного эффекта нет, но людям спокойнее. Но есть другие препараты.
Одна пожилая женщина принимает лекарство от давления. Оно старое, советское, очень дешевое. Принимать надо три раза в день. Женщина очень довольна. Более современные препараты работают сутки. Это просто удобнее, или важно с медицинской точки зрения? Точно не знаю, но слышал неоднократно, в том числе по ТВ. Новый подход к гипертонии состоит в том, чтобы снижать давление не скачками, когда оно поднялось, а принимать лекарства, предотвращающие эти вспышки на постоянной основе. Трехкратный прием упомянутого препарата относится к первой группе или второй? Я не знаю. Еще пример. Метформин, лекарство от диабета. Проверенное, надежное лекарство. В США входит, по-моему, в десятку наиболее употребляемых препаратов. Недостаток один - он слаб. Сейчас его прописывают, как вспомогательное средство. Традиционные лекарства от диабета, как оказалось, очень вредны. Дают временный эффект, после чего поджелудочная железа отказывается работать и человек садится на инсулин (ненадолго).
Есть препарат более новый - галвус. Стоимость около 800 рублей. Не знаю, кому как, а мне без видимого эффекта. Те не менее в число льготных не входит - дорог. И есть препарат Виктоза. Стоимость около 10 тыс. руб. на курс около 1,5 месяцев (в минимальной дозировке). Очень дорого. Но лекарство просто чудодейственное. Диабет проявляется по-разному. Лично я без Виктозы просто не могу работать. Лежу на диване и терплю плохое общее самочувствие. Для пенсионера, хотя и работающего, дороговато, но лучше работать и покупать Виктозу, чем не работать, и лежать на диване. Производитель, то ли Франция, то ли Швейцария. Если попадет под санкции - мне конец. Вывод: некоторые старые лекарства работают. Хуже, чем дорогие современные, но работают. Некоторые (думаю, их много) - просто плацебо. Однако новые - очень дороги.
Виктозу не берут - у людей нет денег. Ее надо заказывать за пару дней. Ситуация неоднозначна, я не знаю, какое решение было бы правильным. Но просто так взять и запретить - это вредительство. Сейчас у человека есть выбор: отказаться от чего-то другого, пусть нужного, и купить лекарство. Ну, или наоборот. Этого выбора нас лишают. Прекрасно, часть пенсионеров умрет раньше. Расходы на пенсии уменьшатся, поголовье пенсионеров оптимизируется. Хотя и здесь все неоднозначно. Сколько стоит госпитальный уход за инсультным больным? Не дешевле ли обеспечить лекарством? В Детройте в 30-е годы боролись с туберкулёзом. Волонтеры доказали, что умереть в больнице от туберкулеза намного дороже, чем вылечить. Интересно, эти эффекты кто-нибудь просчитал?
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