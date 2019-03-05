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Перевод часов отменят? В Европарламенте приняли резонансное решение

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Комитет по вопросам транспорта Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года.

За такое решение 4 марта на заседании отдали голоса 23 депутата, 11 проголосовали против, сообщает DW.

Европарламент должен проголосовать за это в ближайшие недели. При этом в сфере транспорта еще остаются несколько неурегулированных вопросов перевода часов.

Следующая встреча министров транспорта стран ЕС по этому поводу запланирована на июнь. За решение об отмене перевода часов еще должны проголосовать и страны-члены ЕС.

"Нам нужна долгосрочная стратегия и общеевропейский гармонизированный подход, поскольку внутреннему рынку и транспортном сектора потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к изменениям", — заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Измаил Ертуг.

Перевод часов отменят? В Европарламенте приняли резонансное решение

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Ранее Еврокомиссия предложила отказаться от перехода на летнее и зимнее время уже с этого года. При этом страны Евросоюза должны самостоятельно решать, на каком времени — летнем или зимнем — они бы хотели оставаться в дальнейшем.

Как писал OBOZREVATEL, в ЕС был проведен онлайн-опрос (проголосовали 4,6 млн человек), в котором более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов.

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