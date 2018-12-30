МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Перевернутый автобус и фатальный поворот: фото масштабного ДТП в Шотландии

Читать материал на украинском

По меньшей мере один человек погиб, еще 22 получили травмы после того, как частный микроавтобус перевернулся в субботу при движении по одной из дорог в Шотландии.

Как сообщает BBC, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Лодер в шотландском округе Скоттиш-Бордерс.

Отмечено, что один мужчина погиб на месте. Водитель и пассажира были госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Авария в Шотландии

Авария в Шотландии

ALAN SIMPSON

Авария в Шотландии

Авария в Шотландии

ANDREW MILLIGAN

Авария в Шотландии

Авария в Шотландии

bbc.com

Новости
''Проклятое место'' под Киевом: как избежать жутких ДТП

Фотографии с места происшествия свидетельствуют о масштабах. Полиция обратилась ко всем, кто может быть обеспокоен тем, что их родственник пострадал в результате аварии и дала совет срочно звонить по номеру 101.

Авария в Шотландии

Авария в Шотландии

bbc.com

Авария в Шотландии

Авария в Шотландии

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Лондоне рейсовый автобус протаранил остановку. В результате пострадали 20 человек. Как выяснилось, водитель за рулем был пьян.

Место
Великобритания
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги