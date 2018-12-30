Перевернутый автобус и фатальный поворот: фото масштабного ДТП в Шотландии

По меньшей мере один человек погиб, еще 22 получили травмы после того, как частный микроавтобус перевернулся в субботу при движении по одной из дорог в Шотландии.

Как сообщает BBC, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Лодер в шотландском округе Скоттиш-Бордерс.

Отмечено, что один мужчина погиб на месте. Водитель и пассажира были госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Авария в Шотландии ALAN SIMPSON

Авария в Шотландии ANDREW MILLIGAN

Авария в Шотландии bbc.com

Фотографии с места происшествия свидетельствуют о масштабах. Полиция обратилась ко всем, кто может быть обеспокоен тем, что их родственник пострадал в результате аварии и дала совет срочно звонить по номеру 101.

Авария в Шотландии bbc.com

Авария в Шотландии bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Лондоне рейсовый автобус протаранил остановку. В результате пострадали 20 человек. Как выяснилось, водитель за рулем был пьян.