Перевернем каждый камень: Мэй отреагировала на отравление "Новичком"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила обеспокоенность в связи с отравлением двух человек нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городке Эймсбери.

Заявление она сделала во время визита в Берлин, передает "Телеканал 24".

"Конечно, мы глубокого обеспокоены видеть еще двух людей, подвергшихся воздействию "Новичка" в Великобритании. Полиция, я уверена, перевернет каждый камень в ходе расследования", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов города 30 июня. Пострадавшими оказались 45-летний Чарльз Роули и 44-летняя Доун Стерджесс.

4 июля появилась информация о симптомах, которые были схожи с отравлением "Новичком". Относится ли "Новичок" к той же партии, которой отравили Скрипалей, полиция пока не может сказать.