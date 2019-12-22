Перевалило за +40: в Австралии случилось аномальное огненное ЧП

В Австралии в одном из населенных пунктов температура достигла отметки в 41,9 градуса жары, что усилило лесные пожары в регионе.

Как передает AFP, в субботу, 21 декабря, только в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс на борьбу со стихией и ее последствиями бросили около 10 тысяч полицейских, пожарных, спасателей и медработников.

Из-за чрезвычайной ситуации власти призвали жителей Сиднея в течение следующих суток не покидать дома. Сам мегаполис затянуло густыми облаками дыма.

Лесные пожары в Австралии

По данным местных властей, мощные лесные пожары, которые продолжаются в Австралии с октября, уничтожили уже много миллионов гектаров лесных площадей. Огнем также уничтожено около 1000 домов.

Два мощных очага огня расположены на расстоянии 70 и 90 километров от Сиднея. В самом городе из-за густого дыма власть оценила степень загрязненности воздуха как "опасный".

В целом в четырех из восьми австралийских штатов бушуют лесные пожары, которые пока безуспешно пытаются потушить тысячи пожарных.

В честь напоминания о ЧП в центре Сиднея установили обгоревшую рождественскую елку, сделанную из обугленных веток и обгоревших предметов домашнего обихода, собранных в Новом Южном Уэльсе.

"Для семей и общества разрушительные последствия выходят за рамки того, что многие из нас могут только представить. Мы надеемся, что эта неожиданная смена традиционного символа дарения и радости в это время года поможет привлечь внимание людей и будет поощрять их жертвовать деньги", – заявила креативный директор агентства DDB Sydney Тара Форд.

В центре Сиднея установили обгоревшую рождественскую елку

В центре Сиднея установили обгоревшую рождественскую елку

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