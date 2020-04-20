Перевал Дятлова и мистический угонщик: топ-5 нераскрых тайн человечества

Фантастические и загадочные истории всегда будоражили умы людей. Именно поэтому в СМИ появился топ-необъяснимых событий нескольких последних веков.

Как пишет РБК, в этот список вошли и тайна "перевала Дятлова", и лох-несское чудовище.

Исчезновение экипажа корабля "Мария Целеста"

4 декабря 1872 года капитан судна "Деи Грация" заметил в 400 милях от Гибралтара парусник "Мария Целеста". Моряки обнаружили, что бригантина пуста. На корабле не хватало спасательной шлюпки, крышки люков на палубе были сняты или сорваны с петель. Вещи экипажа и груз — коньячный спирт — оказались на месте. Последнюю заметку в бортовом журнале капитан сделал 25 ноября. Исчезновение команды породило множество теорий — от нападения пиратов и столкновения с плавучим островом до мистических версий об атаке гигантского спрута, влиянии Бермудского треугольника и появлении НЛО.

Современные ученые предлагают научное решение загадки. Пары спирта, который перевозила "Мария Целеста", испарились из негерметичных бочек, смешались с воздухом и привели к серии взрывов.

Пропажа смотрителей маяка в архипелаге Фланнан

В VI веке ирландский епископ Фланнан построил часовню на острове Эйлин Мор. Туда часто приходили паломники, хотя боялись оставаться на ночь. Маяк на небольшом клочке суши заработал лишь в 1889 году. Год спустя судно "Гесперус" везло на Эйлин Мор нового сменщика, но на острове никого не оказалось. Внутри маяка на столе стояла посуда, на полу лежал стул, рядом валялась куртка смотрителя.

Глава администрации Роберт Мюрхед пришел к выводу, что служителей маяка смыло приливной волной — судя по всему, они вышли на причал, чтобы закрепить швартовочные снасти. Но часть исследователей сомневается в том, что тела могли исчезнуть без следа. Поклонники паранормальных версий рассказывают легенды о духах, которые шепчут имена трех смотрителей: Маршалла, Дуката и Макартура. После автоматизации маяка в 1971 году Эйлин Мор стал полностью необитаем.

Гибель группы Дятлова

Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли в ночь на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль в Свердловской области. Поиски лыжников начались 15 февраля, когда студенты не вернулись на базу. Десять дней спустя спасатели обнаружили пустую палатку, разрезанную изнутри в трех местах. Тела двух лыжников лежали у прогоревшего костра. Оба оказались раздеты до белья, вокруг лежала разорванная одежда. Неподалеку спасатели нашли тело руководителя группы Игоря Дятлова. Остальных туристов удалось обнаружить только весной. У всех погибших были раны, ссадины и ожоги, у пятерых — переломы и внутренние кровоизлияния. Кроме того, на одежде сохранились следы радиации.

Следствие заключило, что студенты погибли из-за снежного бурана. Другие гипотезы предполагали гравитационные аномалии, отравление психотропными веществами, нападение охотников манси и беглых заключенных, участие КГБ и вмешательство паранормальных сил. Ни одна теория до сих пор не получила подтверждения.

Мистический угонщик Дэн Купер

24 ноября 1971 года пассажир по имени Дэн Купер летел из Портленда в Сиэтл. После взлета он передал стюардессе записку, где сообщалось, что в его дипломате лежит бомба, и перечислялись требования угонщика. Преступник запросил $200 тыс., четыре парашюта, дозаправку самолета в Сиэтле и рейс в Мехико. В Сиэтле все пассажиры рейса и стюарды покинули самолет. А Купер по дороге в Мексику выпрыгнул с парашютом над штатом Невада. За "Боингом" следили пять военных самолетов, но ни один экипаж не заметил, когда это произошло. Полиция и ФБР не смогли найти и опознать преступника.

Несколько недель спустя в газету "Лос-Анджелес Таймс" пришло письмо от Купера. Угонщик объяснил, что потребовал деньги, поскольку ему осталось жить 14 месяцев. Подлинность бумаги подтвердить не удалось, а редакция получила еще десяток таких признаний. В 1980 году частные эксперты предположили, что угонщик был инженером или менеджером на одном из заводов "Боинг". Это единственный пример успешного угона в истории гражданской авиации.

Тайна лох-несского чудовища

В Шотландии во времена кельтов появилась легенда о злом духе, который утаскивает людей в воду. О предании вспомнили в 1880 году, когда на озере Лох-Несс без видимых причин затонул парусник. С тех пор Несси стала частью местного фольклора.

В 1930-е годы СМИ, в том числе журнал Nature, охотно писали о мистическом существе. Часть снимков признали фальшивыми, но к озеру потянулись исследователи-энтузиасты. Эксперты десятилетиями опровергали существование Несси, поскольку огромному животному в Лох-Несс не хватит пищи. Итальянский ученый Луиджи Пиккарди в 2001 году связал феномен Несси с сейсмической активностью. Под озером проходит тектонический разлом Грейт Глен, что объясняет грохот и подземные толчки.

В 2019 году группа ученых изучила состав воды в озере, но не обнаружила ничего необычного. Тем не менее исследователи сформулировали собственную гипотезу. Руководитель группы, профессор Нил Геммель, предположил, что Несси — это гигантский угорь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые "воскресили" пурпурно-синий оттенок, ботаническое происхождение которого было утрачено. Пигмент под названием фолиум украшал страницы средневековых рукописей и давал натуральный синий цвет.