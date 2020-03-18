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18 марта • обновлено в 04:07
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Перевал Дятлова и корабль-призрак: топ мистических историй, от которых леденеет кровь

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История знает немало странных происшествий, которые до сих пор будоражат умы человечества. Среди них, например, история перевала Дятлова, убийцы, который называл себя "Зодиак" или корабля-призрака.

Издание The Russian Times собрало несколько таинственных историй, над разгадкой которых человечество ломает голову не один год.

Письма Зодиака

В конце 60-х годов вся Америка была взбудоражена серией преступлений, совершенных загадочным убийцей по прозвищу "Зодиак" (именно так называл себя сам маньяк). Он убивал влюбленные парочки и отдельных людей. Часть жертв Зодиака выжила, но они не смогли предоставить достоверное описание преступника.

Фоторобот Зодиака

Фоторобот Зодиака

Первое преступление произошло в декабре 1968 года – были застрелены парень с девушкой, решившие уединиться в машине возле озера. Следующее преступление уже летом произошло по похожему сценарию: снова пара, снова автомобиль, снова таинственный человек с пистолетом, расстрелявший в упор молодых людей.

Однако об этом происшествии полиция узнала лишь на следующий день из звонка таинственного незнакомца, который сообщил, что именно он убил "тех ребят" зимой, и указал, где искать новые трупы.

Расследование зашло в тупик, а неизвестный, словно издеваясь над полицейскими, начал писать анонимные письма в газеты. В них он рассказывал, что ему нравится убивать, описывал подробности преступлений и отправлял загадочные криптограммы, расшифровав которые, по его словам, можно узнать, кто он.

Таинственные криптограммы, которые так и не удалось расшифровать

Таинственные криптограммы, которые так и не удалось расшифровать

Корабль-призрак "Мария Целеста"

В 1872 году экипаж бригантины "Дей Грация" увидел в нескольких километрах от себя силуэт корабля. Приблизившись к нему, команда увидела название "Мария Целеста" и решила обследовать "незнакомку". Но на борту они не обнаружили ни души. При этом в каютах и на палубе был относительный порядок, а груз – бочки со спиртом – оказался нетронутым.

Корабль-призрак "Мария-Целеста"

Корабль-призрак "Мария-Целеста"

Странным было и то, что в камбузе стояли обед и свежезаваренный чай. Выяснилось, что "Мария Целеста" пропала месяц назад. Командовал судном Бенджамин Бриггс. Кроме него на борту находились его жена и дочь и еще 7 человек экипажа.

Бенджамин Бриггс и его семья

Бенджамин Бриггс и его семья

Эта история мгновенно разлетелась по Европе. Выдвигалось немало предположений, что же произошло на корабле. Одни считали, что члены экипажа подняли бунт, убили капитана и его семью, а позже, пересев на шлюпку, добрались до ближайшего корабля и отплыли на нем. Но ни одно морское судно не подтвердило, что взяло попутных пассажиров.

Перевал Дятлова

В переводе с манси Холатчахль означает "Гора мертвецов". Именно туда в конце января 1959 года отправились 9 студентов во главе с Игорем Дятловым. Молодые люди планировали пройти примерно 300 км, взобраться на 2 вершины и 12 февраля вновь оказаться в лагере. Но по пути один из участников экспедиции приболел и продолжить путь не смог.

Группа Дятлова

Группа Дятлова

Однако в назначенный день никто из ребят в пункт назначения не вернулся. Первые поиски особым успехом не увенчались: обнаружить удалось лишь стоянку с палаткой, изрезанной изнутри, с вещами и рюкзаками исчезнувших туристов. Пятерых членов экспедиции нашли спустя несколько дней – среди них живых не было.

Тела остальных студентов обнаружили лишь весной. Все они были легко одеты и без обуви (кроме двоих). Но самое страшное то, что на трупах обнаружили страшные травмы и гематомы.

Что стало причиной трагедии, установить не удалось до сих пор. Хотя выдвигалось множество версий. В гибели туристов обвиняли лавину, диких животных, сильный ветер, шпионов, подосланных США, заключенных, совершивших побег из тюрьмы, секретные испытания нового оружия, браконьеров. Не исключалась также встреча туристов с инопланетянами или йети.

Овертонский мост

Овертонский мост стал местом, которое выбирают собаки для совершения суицида – они с этой переправы бросаются вниз и погибают.

Овертонский мост

Овертонский мост

Началась эта история в 50-х годах прошлого века, когда местные жители заметили, что как минимум один пес в месяц совершает смертельный прыжок. В 1955 году уже 50 собак свели счеты с жизнью подобным образом. Но что еще интересно, если с первого раза не удавалось совершить самоубийство, собаки вновь поднимались на мост и повторяли попытку.

Ученые пытаются найти ответ, почему четвероногие друзья выбрали это место для того, что расстаться с жизнью. Одни предполагают, что под Овертонским мостом обитает много мышей, и собаки, пытаясь поймать добычу, безрассудно несутся навстречу к своей гибели. Но, если рассуждать логически, то в мире имеется множество переправ, облюбованных грызунами. Однако псам и в голову не приходит охотиться подобным образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в гибели группы туристов на перевале Дятлова не было никакой мистики. Главная причина трагедии якобы кроется в плохой организации похода.

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Автор
Глеб Иванов
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