Перевал Дятлова и корабль-призрак: топ мистических историй, от которых леденеет кровь

История знает немало странных происшествий, которые до сих пор будоражат умы человечества. Среди них, например, история перевала Дятлова, убийцы, который называл себя "Зодиак" или корабля-призрака.

Издание The Russian Times собрало несколько таинственных историй, над разгадкой которых человечество ломает голову не один год.

Письма Зодиака

В конце 60-х годов вся Америка была взбудоражена серией преступлений, совершенных загадочным убийцей по прозвищу "Зодиак" (именно так называл себя сам маньяк). Он убивал влюбленные парочки и отдельных людей. Часть жертв Зодиака выжила, но они не смогли предоставить достоверное описание преступника.

Фоторобот Зодиака

Первое преступление произошло в декабре 1968 года – были застрелены парень с девушкой, решившие уединиться в машине возле озера. Следующее преступление уже летом произошло по похожему сценарию: снова пара, снова автомобиль, снова таинственный человек с пистолетом, расстрелявший в упор молодых людей.

Однако об этом происшествии полиция узнала лишь на следующий день из звонка таинственного незнакомца, который сообщил, что именно он убил "тех ребят" зимой, и указал, где искать новые трупы.

Расследование зашло в тупик, а неизвестный, словно издеваясь над полицейскими, начал писать анонимные письма в газеты. В них он рассказывал, что ему нравится убивать, описывал подробности преступлений и отправлял загадочные криптограммы, расшифровав которые, по его словам, можно узнать, кто он.

Таинственные криптограммы, которые так и не удалось расшифровать

Корабль-призрак "Мария Целеста"

В 1872 году экипаж бригантины "Дей Грация" увидел в нескольких километрах от себя силуэт корабля. Приблизившись к нему, команда увидела название "Мария Целеста" и решила обследовать "незнакомку". Но на борту они не обнаружили ни души. При этом в каютах и на палубе был относительный порядок, а груз – бочки со спиртом – оказался нетронутым.

Корабль-призрак "Мария-Целеста"

Странным было и то, что в камбузе стояли обед и свежезаваренный чай. Выяснилось, что "Мария Целеста" пропала месяц назад. Командовал судном Бенджамин Бриггс. Кроме него на борту находились его жена и дочь и еще 7 человек экипажа.

Бенджамин Бриггс и его семья

Эта история мгновенно разлетелась по Европе. Выдвигалось немало предположений, что же произошло на корабле. Одни считали, что члены экипажа подняли бунт, убили капитана и его семью, а позже, пересев на шлюпку, добрались до ближайшего корабля и отплыли на нем. Но ни одно морское судно не подтвердило, что взяло попутных пассажиров.

Перевал Дятлова

В переводе с манси Холатчахль означает "Гора мертвецов". Именно туда в конце января 1959 года отправились 9 студентов во главе с Игорем Дятловым. Молодые люди планировали пройти примерно 300 км, взобраться на 2 вершины и 12 февраля вновь оказаться в лагере. Но по пути один из участников экспедиции приболел и продолжить путь не смог.

Группа Дятлова

Однако в назначенный день никто из ребят в пункт назначения не вернулся. Первые поиски особым успехом не увенчались: обнаружить удалось лишь стоянку с палаткой, изрезанной изнутри, с вещами и рюкзаками исчезнувших туристов. Пятерых членов экспедиции нашли спустя несколько дней – среди них живых не было.

Тела остальных студентов обнаружили лишь весной. Все они были легко одеты и без обуви (кроме двоих). Но самое страшное то, что на трупах обнаружили страшные травмы и гематомы.

Что стало причиной трагедии, установить не удалось до сих пор. Хотя выдвигалось множество версий. В гибели туристов обвиняли лавину, диких животных, сильный ветер, шпионов, подосланных США, заключенных, совершивших побег из тюрьмы, секретные испытания нового оружия, браконьеров. Не исключалась также встреча туристов с инопланетянами или йети.

Овертонский мост

Овертонский мост стал местом, которое выбирают собаки для совершения суицида – они с этой переправы бросаются вниз и погибают.

Овертонский мост

Началась эта история в 50-х годах прошлого века, когда местные жители заметили, что как минимум один пес в месяц совершает смертельный прыжок. В 1955 году уже 50 собак свели счеты с жизнью подобным образом. Но что еще интересно, если с первого раза не удавалось совершить самоубийство, собаки вновь поднимались на мост и повторяли попытку.

Ученые пытаются найти ответ, почему четвероногие друзья выбрали это место для того, что расстаться с жизнью. Одни предполагают, что под Овертонским мостом обитает много мышей, и собаки, пытаясь поймать добычу, безрассудно несутся навстречу к своей гибели. Но, если рассуждать логически, то в мире имеется множество переправ, облюбованных грызунами. Однако псам и в голову не приходит охотиться подобным образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в гибели группы туристов на перевале Дятлова не было никакой мистики. Главная причина трагедии якобы кроется в плохой организации похода.

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