Перевал Дятлова: главные версии таинственной гибели туристов в 1959 году

Странная и жуткая гибель группы Дятлова, произошедшая в далеком 1959 году поблизости горы Холатчахль в Свердловской области, до сих пор остается загадкой, будоражащей умы человечества.

Что произошло с группой из девяти туристов в холодную февральскую ночь, не смогли установить ни следователи, ни журналисты, ни сыщики-любители, которым это дело не дает покоя десятилетиями.

OBOZREVATEL собрал интересные версии, которые фигурировали в СМИ за последние годы.

Группа Дятлова instagram.com/dyatlovjournal/

Убили шаманы

Группу студентов на перевале Дятлова в 1959 году убили шаманы.

К такому выводу пришел один из исследователей трагедии – Валентин Дегтярев.

"Я думаю, что их убили шаманы. Фанатики? Безусловно. Так как 60 лет назад в их среде это было нормально. "Советы" это дело закрыли из-за банального давления на них партийных органов. Также участие в этом принимал некий Григорий Куриков, депутат, манси, он же шаман", - рассказал Дегтярев.

Убили военные

Местные считают, что туристов из группы Дятлова могли ликвидировать военные. Якобы группа Дятлова оказалась не в том месте и не в то время, став свидетелями испытаний секретного оружия.

Эту версию озвучил путешественник из Самарской области Дмитрий Кондрашин, который пообщался с людьми, которые жилы в то время неподалеку от места трагедии.

Место гибели группы Дятлова Википедия

Ищите женщину

Причина загадочной гибели группы Дятлова также может быть и весьма приземленной. Между тремя ее участниками якобы возник любовный треугольник. Так, Зинаида Колмогорова была влюблена в Юрия Дорошенко, а лидер группы – Игорь Дятлов – в Зинаиду.

В день, когда произошла трагедия, туристы отмечали день рождения Семена Золотарева и, разгоряченные алкоголем, устроили драку из-за девушки, которая привела к плачевным результатам.

Падение фрагмента ракеты

Глава туркомпании "Северный Урал" Дмитрий Кириллов считает, что группа Дятлова стала жертвой запуска ракеты с Байконура.

По его словам, пока участники похода спали, с Байконура была запущена ракета, вторая ступень которой упала на гору, где остановилась туристы. Неотработанное топливо попало в место, где отдыхали люди, начав перекрывать им дыхание.

Кирилов уверен, что это вынудило туристов разорвать палатку изнутри, после чего они побежали по заледенелому склону горы, получив множество травм при падениях.

Сильное отравление алкоголем

Еще одна версия гибели группы Дятлова – отравление метиловым спиртом. Все тот же Дегтярев отмечает: известно, что в каждом рюкзаке была найдена фляжка со следами спирта.

Участник поисковой группы Михаил Шаравин, обнаруживший первые тела, также считает возможной теорию Дегтярева.

"Выбежали из палатки голыми… В какой ситуации человек панически покидает место? Поражена была носоглотка, пена изо рта шла, это говорило четко об отравлении", - говорит он.

Группа Дятлова Википедия

Суровая погода

Исследователи из Швеции, которые пошли по следам группы Дятлова, сделали вывод, что причиной трагедии стали погодные условия.

По словам ученых из Швеции, у многих тайн этой истории есть естественное объяснение. Речь идет, в частности, о травмах на телах лыжников. Так, грудные клетки участников группы Дятлова подверглись после смерти давлению снега, потому и были раздроблены.

Сошли с ума из-за галюциногенов

Участники группы Дятлова могли находиться под действием вещества, похожего на допинг, которое содержало галлюциногены.

Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной и международной безопасности, писатель Олег Хлобустов.

Он предположил, что кто-то из участников группы мог взять с собой в поход и "добавить, допустим, в чай какую-то смесь, в которую входят галлюциногены", возможно, даже не предполагая столь сильных побочных эффектов.

Убили бандиты

Туристов могли убить бандиты по приказу местного лесоруба, который опознал в Семене Золотареве агента советских спецслужб.

Якобы именно Золотарев когда-то сдал лесоруба советским властям.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал паранормальные версии гибели группы Дятлова.

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