Перестает быть заразным: ученые выяснили новую особенность распространения COVID-19

Антон Малиновский Мир 23:59, 26.05.2020 Обновлено: 00:17, 27.05.2020

Ученые выяснили, что носитель COVID-19 перестает быть заразным после 11 дней болезни.

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Как сообщает DailyMail, исследователи из Сингапура проверили 73 пациента с COVID-19 и смогли разобраться в том, как развивается заразность у больных. Выяснилось, что человек способен передать вирус дальше уже за два дня до появления первых симптомов.

После он остается заразным еще 7-10 дней после их появления. Однако ученые пришли к выводу, что после 11 дня ни один из пациентов не мог распространять вирус.

"Активная репликация вируса быстро падает после первой недели, а жизнеспособный вирус не был обнаружен после второй недели болезни", – заявили авторы исследования.

Ученые выяснили новую особенность распространения COVID-19

Ученые полагают, что благодаря этому медики смогут подкорректировать процесс выписки пациентов с COVID-19 так, чтобы минимизировать риски для окружающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчины, у которых безымянный палец длиннее указательного, чаще переносят COVID-19 в легкой форме, а также меньше рискуют умереть от него.

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