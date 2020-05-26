Перестает быть заразным: ученые выяснили новую особенность распространения COVID-19

Ученые выяснили, что носитель COVID-19 перестает быть заразным после 11 дней болезни.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает DailyMail, исследователи из Сингапура проверили 73 пациента с COVID-19 и смогли разобраться в том, как развивается заразность у больных. Выяснилось, что человек способен передать вирус дальше уже за два дня до появления первых симптомов.

После он остается заразным еще 7-10 дней после их появления. Однако ученые пришли к выводу, что после 11 дня ни один из пациентов не мог распространять вирус.

"Активная репликация вируса быстро падает после первой недели, а жизнеспособный вирус не был обнаружен после второй недели болезни", – заявили авторы исследования.

Ученые выяснили новую особенность распространения COVID-19

Ученые полагают, что благодаря этому медики смогут подкорректировать процесс выписки пациентов с COVID-19 так, чтобы минимизировать риски для окружающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчины, у которых безымянный палец длиннее указательного, чаще переносят COVID-19 в легкой форме, а также меньше рискуют умереть от него.