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Переросли в насилие: во Франции с новой силой вспыхнули протесты ''желтых жилетов''

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Во Франции с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты "желтых жилетов". 8 декабря 125 тысяч человек вышли на улицы по всей стране с призывом об отставке президента страны Эммануеля Макрона.

Как сообщает ВВС, число задержанных за участие в беспорядках достигло 1726 человек, что является рекордом. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что из них 1220 человек взяты под арест. Только в Париже 900 демонстрантов задержали сотрудники полиции.

Отмечается, что демонстранты перекрывали кольцевую дорогу вокруг Парижа. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и бронетехнику. Всего на улицы во Франции было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих.

Как сообщает Reuters, Макрон намерен сделать "важные объявления" в начале следующей недели. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента.

"Президент республики, безусловно, сделает важные объявления", - заявил Бенджамин Гриво. Он не предоставил никаких подробностей о сроках или о том, что может объявить Макрон.

протесты во Франции

протесты во Франции

Getty Images

В Париже в центре города к утру в субботу собралось около 5 тысяч протестующих, на улицы было выведено 8 тысяч полицейских и 12 бронированных автомобилей.

протесты во Франции

протесты во Франции

Getty Images

протесты во Франции

протесты во Франции

Getty Images

Первоначально протесты начались в связи с планируемым повышением акцизов на автомобильное топливо, однако затем движение "желтых жилетов", по словам представителей властей, радикализировалось под влиянием экстремистских элементов.

За минувшую неделю были арестованы сотни участников уличных столкновений в Париже - некоторые из них были самыми жесткими за многие десятилетия. Десятки людей получили травмы.

протесты во Франции

протесты во Франции

Getty Images

Около 5 тысяч протестующих собрались на Елисейских полях, где пытались устроить марш протеста. Участников марша остановили полицейские кордоны.

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Полиция, как сообщается, применила против них новую формулу слезоточивого газа, который действует сильнее, чем ранее применявшийся слезоточивый газ. По некоторым сообщениям, это фосген.

протесты во Франции

протесты во Франции

Getty Images

Журналисты сообщают, что полиция обыскивает рюкзаки и сумки собравшихся на площади, конфискуя шлемы и очки. Большинство протестующих - мужчины в возрасте 20-40 лет, так как женщины и более пожилые мужчины не вышли на улицы, опасаясь насилия.

Полиция и силы безопасности стремятся предотвратить повторение событий прошлой недели в Париже, когда была повреждена Триумфальная арка, на улицах столицы нападали на полицейских и жгли автомашины.

Отметим, что во время протестов во Франции пророссийские Twitter-аккаунты разгоняли по сети неправдивую информацию о "желтых жилетах" для разрушения репутации президента страны Эммануэля Макрона.

протесты во Франции

протесты во Франции

Getty Images

протесты во Франции

протесты во Франции

Getty Images

протесты во Франции

протесты во Франции

Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обвинил в организации протестов лидера французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, заявив, что именно ее призывы повлияли на мятежников. Как известно, она является ярой сторонницей президента РФ Владимира Путина.

Из-за протестов "желтых жилетов" во Франции могут ввести чрезвычайное положение.

Место
Франция
Теги
протестполициягаз
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
молодцы пацаны. макрон-это порошенко. он не честно пришел к власти. ну что франция. бумеранг возвращается, быдло-майдан оланд-мумло поддержал? нате жрите твари. как эти кастрюли сейчас жрут.
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Бандеровский Свидораст
Бандеровский Свидораст
Украинцев превратили в быдло, которым правит мразь, убившая тысячи своих сограждан. «Украинцы стали позором человечества» (Г. Балашов, украинский предприниматель). «Теперь мы — голимая заморская колония Госдепа, вонючий труп, который разлагается на южных границах России и пытается отравить собой все вокруг. Кто и как утилизирует этот труп — сильные мира сего еще не решили» (Т. Монтян).
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Рожкова Галина
Рожкова Галина
вообще то для меня странна реакция акрайны, они должны на каждом углу орать долой майдан вся власть макрону. ведь если макрона сбросят то к власти очень даже может быть придёт Ле Пен а это уже будет полная жопа для хахлов
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2 из 3 ответов | показать все
Федоров Федор
Федоров Федор
an and, если у Ле Пен будет значительная поддержка народа(а она будет.она бы выиграла выборы у Макрона,если бы вся машина СМИ не обрушилась против нее и выборы были честными),она сможет закрутить гайки саботажникам из элиты.Чего не может сделать Трамп .
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Рожкова Галина
Рожкова Галина
an and, ну не знаю. Ле Пен смогли убрать с горем пополам, так что у неё очень большие шансы. есть там ещё пару человек но насколько я помню они тоже шли в русле заявлений Ле Пен а вообще то будем посмотреть. всё равно это очень серьёзно
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