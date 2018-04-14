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Переполох в России: Пентагон заметил странное поведение троллей

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Активность российских интернет-троллей возросла за последние сутки на две тысячи процентов.

С таким заявлением на брифинге выступила пресс-секретарь Министерства обороны США Дана Уайт, передает CNN.

"Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий", - рассказала она.

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Такая реакция троллей последовала на авиаудары по объектам в Сирии со стороны США, Великобритании и Франции.

Напомним, 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте. В результате минимум 150 человек погибли.

В ответ США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии. Все ракеты попали в цель.

Как сообщал "Обозреватель", в марте США расширили санкционный список, в который вошла кремлевская "фабрика троллей".

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Темы
российская пропагандаКонфликт в Сирии
Место
США
Объект
Пентагон
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