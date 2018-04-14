Переполох в России: Пентагон заметил странное поведение троллей

Активность российских интернет-троллей возросла за последние сутки на две тысячи процентов.

С таким заявлением на брифинге выступила пресс-секретарь Министерства обороны США Дана Уайт, передает CNN.

"Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий", - рассказала она.

Такая реакция троллей последовала на авиаудары по объектам в Сирии со стороны США, Великобритании и Франции.

Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6 pic.twitter.com/va1zq5qF3m — CNN (@CNN) 14 квітня 2018 р.

Напомним, 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте. В результате минимум 150 человек погибли.

В ответ США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии. Все ракеты попали в цель.

Как сообщал "Обозреватель", в марте США расширили санкционный список, в который вошла кремлевская "фабрика троллей".