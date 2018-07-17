Переодевшийся Ким Чен Ын устроил "разгром" подчиненным

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил ряд предприятий и устроил взбучку местным служащим.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ему, в частности, не понравилось, как на Чхончжинской сумочной фабрике справились с важной политической задачей: хорошо оборудовать производство портфелей для школьников, передает "Лента.ру".

Отмечается, что сотрудники "непочтительно восприняли курс партии" и поместили выпуск "в нищенские комнаты". Лидер КНДР также отметил отсутствие революционного духа у местных партийных работников.

Кроме того, Ким Чен Ын посетил Онпхоский дом отдыха и "сурово заметил, что он уничтожает заслуги" Ким Чен Ира, потому что очень грязный, после чего приказал его перестроить.

"Высший руководитель, осматривая баню в доме отдыха, отметил, что ванна для лечения горячими водами грязная, тусклая, антисанитарная, в такой обстановке разве можно лечиться?" — пишет ЦТАК.

Кроме того, северокорейский лидер выразил недовольство темпами строительства Ембундинского отеля, которое началось еще в 2011 году. Он указал, что в здании до сих пор не закончили внутреннюю штукатурку, и приказал немедленно принять меры и завершить строительство к октябрю 2019-го.

Ким Чен Ын также посетил еще три места, в том числе судоверфь. При этом, судя по опубликованным фотографиям, в последних поездках лидер КНДР сменил привычную темную одежду на светлую: у него был белый пиджак и светло-серые широкие брюки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Чен Ын чуть не застрял, тестируя "гордость" автопрома России.