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Переназначение Суркова: чем займется помощник Путина

1.3тЧитать новость на украинском

Помощник президента РФ Владислав Сурков, которого Владимир Путин переназначил на должность 13 июня, продолжит курировать оккупированный Донбасс.

С таким заявлением выступил перед журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, продолжит ли Сурков после переназначения курировать в АП президента РФ Донбасс, Песков сказал: "Да".

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Как сообщал OBOZREVATEL, документ о переназначении Суркова был обнародован на сайте Кремля.

Ранее СМИ сообщали, со ссылкой на приближенные к АП источники, что Суркова уволят с должности.

Персоны
Владислав СурковВладимир ПутинДмитрий Песков
Место
РоссияМосква
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