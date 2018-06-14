Переназначение Суркова: чем займется помощник Путина

Помощник президента РФ Владислав Сурков, которого Владимир Путин переназначил на должность 13 июня, продолжит курировать оккупированный Донбасс.

С таким заявлением выступил перед журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, продолжит ли Сурков после переназначения курировать в АП президента РФ Донбасс, Песков сказал: "Да".

Владислав Сурков 112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, документ о переназначении Суркова был обнародован на сайте Кремля.

Ранее СМИ сообщали, со ссылкой на приближенные к АП источники, что Суркова уволят с должности.