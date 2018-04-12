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Переломный момент: армия Асада и Путина захватила район в Сирии

20.1тЧитать новость на украинском

Правительственные войска Сирии, которые поддерживет Россия полностью установили контроль над Восточной Гутой.

Такое заявление сделал начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко, передает "РИА Новости".

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом", — похвастался он.

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По его словам, сейчас в освобожденном от боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" городе приступят к работе подразделения "военной полиции России", которые будут следить за правопорядком при переходе Думы под контроль правительства Башара Асада.

Как сообщал "Обозреватель", накануне президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.

Правительство Сирии обнародовало заявление, в котором обвиняет Вашингтон в попытке нападения, прикрываясь вероятной химатакой.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал Трампа, заявив, что именно так нужно общаться с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно не делать поспешных шагов, чтобы не ухудшить ситуацию.

Позже появилась информация, что в Сирии эвакуировали из-за угроз Трампа главный штаб правительственной армии.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Башар АсадВладимир Путин
Место
Сирия
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