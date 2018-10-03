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ПолитикаЭкономика

Переименование Македонии: Россия пригрозила ветировать историческое решение

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Делегация Российской Федерации в ООН пригрозила использовать свое право вето для блокировки переименования Македонии в соответствии с соглашением с Грецией.

Как передает Euobserver, Россия заявила о таком решении в соответствии с правами постоянного члена Совета безопасности ООН. При этом представители делегации отметили, что большинство македонцев и сами бойкотировали референдум.

"Македонские избиратели выбрали бойкот решений, а Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН внимательно следит за развитием событий", - говорится в сообщении.

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Референдум в Македонии: не обошлось без вмешательства Кремля

Напомним, Македония провалила исторический референдум о смене названия страны. Так, участие в нем приняло всего 36% граждан, при этом для признания результатов действительными явка должна составлять не менее 50%. Однако, референдум имеет статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий.

Окончательная судьба вопроса зависит от голосования в македонском парламенте. Ратификация этого соглашения позволит Македонии разблокировать вступление в НАТО и ЕС.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Россию обвинили в планах сорвать проведение референдума. Москва, как заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, использовала финансовые вливания и проводит "широкую компанию для влияния" на общественное мнение македонцев.

Место
Македония
Объекты
РоссияООННАТО
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
И здесь им надо отметиться. Какое дело ватникам до названия абсолютно чужого государства?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Ебланов,мы разберёмся без хохлатых.
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