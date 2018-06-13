Переименование Македонии: президент выступил с заявлением

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО.

По словам македонского лидера, данный договор содержит слишком много уступок Греции, передает Slobodna Evropa.

"Эта вредоносное соглашение, которое уникально для истории человечества, оно неуместно и неприемлемо для меня, оно нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства", - заявил Иванов.

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Накануне к главе Македонии для оглашения решения переименовать название страны пришли премьер-министр Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров, однако их встреча продлилась всего две минуты.

Георге Иванов

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня премьер-министр Греции сообщил о достижении договоренности с Македонией о ее переименовании. В связи с этим спором греки активно блокировали вступление македонцев в НАТО.