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Переговоры США и России: Трамп внезапно захотел подружиться с Путиным

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Администрация президента США Дональда Трампа стремится уменьшить "разногласия" с Россией относительно глобальных политических вопросов.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус по итогам последних переговоров США-Россия на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, передает "Укринформ".

"Заместитель государственного секретаря США Дэвид Гейл 10 июля в Хельсинки встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Они обсудили отношения США и России, а также последствия региональных вызовов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии", - сказала она.

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При этом в Госдепе заявили, что "хотя Соединенные Штаты и стремятся сузить разногласия и содействовать сотрудничеству с Россией по ряду глобальных вызовов, негативные действия РФ все же продолжают быть препятствием для прогресса в двусторонних отношениях".

Путин и Трамп

Путин и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. Президент Украины захотел обсудить вопросы Крыма и Донбасса.

Также недавно появилась информация о подготовке встречи Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
США
Тег
Госдеп США
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