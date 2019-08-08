Переговоры с Путиным: Германия отреагировала на срочный призыв Зеленского

В Германии подтвердили готовность активизировать переговоры в "нормандском формате" из-за срыва боевиками перемирия на Донбассе и убийства четырех украинских военных.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных в результате обстрела в Павлополе и подтвердили готовность к активизации нормандского переговорного процесса", – написал он.

Зеленский и Меркель

Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам. Утром 7 августа он позвонил в Кремль.

Зеленский также поговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном. Последний согласился с необходимостью проведения встречи стран "нормандской четверки" на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех сторон.

Президент также анонсировал звонок канцлеру Германии Ангеле Меркель из-за срочных переговоров. Поговорить с ней пообещал и Макрон.

Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв‘язку з трагічною смертю чотирьох 🇺🇦військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу pic.twitter.com/mRujbczBEd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.

Убийство Героев прокомментировал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

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