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Переговоры с Путиным: Германия отреагировала на срочный призыв Зеленского

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В Германии подтвердили готовность активизировать переговоры в "нормандском формате" из-за срыва боевиками перемирия на Донбассе и убийства четырех украинских военных.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех украинских военных в результате обстрела в Павлополе и подтвердили готовность к активизации нормандского переговорного процесса", – написал он.

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Зеленский и Меркель

Зеленский и Меркель

Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам. Утром 7 августа он позвонил в Кремль.

Зеленский также поговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном. Последний согласился с необходимостью проведения встречи стран "нормандской четверки" на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех сторон.

Президент также анонсировал звонок канцлеру Германии Ангеле Меркель из-за срочных переговоров. Поговорить с ней пообещал и Макрон.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Германия
Теги
Донбасс нормандский формат
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