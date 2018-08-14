Переговоры Путина и Трампа превзошли все ожидания Кремля - разведка

В России позитивно оценили итоги встречи главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, назвав их "превзошедшими ожидания".

Как передает CNN, по данным разведки США, особо в Кремле были "удовлетворены" итоговой пресс-конференцией.

Однако, отмечается, в то же время в Москве "недоумевают, почему Трамп не проводит больше доброжелательных по отношению к России законодательных инициатив" по итогам саммита.

Как заявил представитель разведки, "Кремль закрывает глаза на тот факт, что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке политики США".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Трампа и Путина состоялась в Хельсинки 16 июля. Представители США остались недовольны главой Белого дома. Его называли "имуществом" президента РФ и критиковали позицию на пресс-конференции.