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ПолитикаЭкономика

Переговоры Путина и Меркель: в Украине раскрыли заманчивое предложение Кремля

19.5тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель будет просить отмены санкций против РФ и взамен предлагать сотрудничество на очень выгодных для немцев условиях.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко. По его словам, в частности, в Германии несомненно обсудят вопрос "Северного потока-2", возобновление и углубление экономических связей России и Германии.

"На сегодняшний день, когда есть противостояние США, ЕС и России, мы видим, что РФ хочет этим воспользоваться и все больше скорректировать Евросоюз в свою сторону", - считает он.

Мусиенко вкратце сформулировал суть предложений Путина для Меркель: "Давайте отменим санкции, будем торговать, развивать экономическое сотрудничество. У нас огромный рынок, мы будем вам стабильно поставлять газ по нормальной цене - дешевле, чем предлагают американцы со скрапленным газом. И все у нас будет хорошо, экономика нас объединит, а кроме того россияне будут постепенно отказываться от доллара и выводить свои евробонды в другие валюты, например, в евро".

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По словам международника, для немцев данное предложение может быть очень выгодным, поскольку это укрепит евровалюту.

"У немцев огромный внутренний европейский рынок, привязанный к евро, и они будут получать от него еще больше выгоды. Это может быть им интересно, и думаю, что в этом контексте будет проходить эта встреча и обсуждение - давайте формировать огромный евразийский альянс в противовес, например, США и Китаю", - заключил эксперт.

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт-международник Ирина Верещук спрогнозировала, что Ангела Меркель и Владимир Путин на переговорах также обсудят выполнение Минских договоренностей.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Александр МусиенкоВладимир ПутинАнгела Меркель
Место
Германия
Объекты
РоссияЕвропейский Союз
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
" Искушение Европы" - масло, российский художник В.В.Путин (1952- ××××).
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Повылазили хохляцкие троли.
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Povilazili katzapskie trolli
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