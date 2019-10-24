"Обманывают себя": в России озвучили условие для переговоров с Украиной по Крыму

В России заявили, что переговоры с Украиной по Крыму возможны только в том случае, если в их основу ляжет желание Киева признать "российский статус" полуострова.

Об этом сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает "РИА Новости".

Россиянину не понравилось заявление украинского МИДа о готовности к переговорам в любом формате для восстановление суверенитета Украины над аннексированным Крымом. Цеков заявил, что подобные высказывания – "не более чем штампы".

Крым Коллаж

"Подобными формулировками они обманывают себя, так как в глубине души понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины", – считает сенатор.

"На самом деле им стоит проводить переговоры на предмет того, что надо делать Украине, чтобы признать Крым российским, и снять все преграды для выстраивания нормальной работы с Российской Федерацией во всех сферах жизнедеятельности", – отметил Цеков. Он добавил, что Украине "пора смириться" с аннексией полуострова.

Как писал OBOZREVATEL, 22 октября Парижский Апелляционный суд отклонил заявление Российской Федерации, которым она пыталась остановить решение о возмещении "Сбербанком" Украине убытков за аннексию Крыма

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