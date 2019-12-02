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2 декабря • обновлено в 16:44
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Переехал в Европу: российский экс-депутат предал Путина

2.1т
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Бывший депутат российской Госдумы от партии "Единая Россия" и экс-комиссар молодежного движения "Наши", выступающего за содействия развитию суверенной демократии, Роберт Шлегель получил гражданство Германии.

Он также переехал жить в Мюнхен. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Как признался бывший политик, он хочет, чтобы его дети выросли именно в Германии – "как часть культуры и народа, к которому они принадлежат".

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Роберт Шлегель

Роберт Шлегель

Также российский экс-депутат сообщил, что разочаровался в политике. Помимо этого, его взгляды кардинально изменились, и теперь он просто "обычный человек".

Отметим, что Роберт Шлегель был депутатом Госдумы 5 и 6 созывов от "Единой России", а также бывшим членом генерального совета этой партии. Примечательно, что раньше он критиковал Запад и обвинял западные страны в том, что те вмешаются во внутренние дела России. Помимо этого, Шлегель был одним из тех, кто голосовал за закон, запрещающий иностранцам усыновлять российских сирот.

Как сообщал OBOZREVATEL, инвесторы покидают Россию из-за санкционных рисков, связанных с "Северным потоком-2". Опасения относительно перспектив мировой экономики и Китая вынуждают их сокращать вложения на развивающихся рынках.

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Автор
Дина Баронова
Место
Германия
Тег
Государственная Дума России
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да Путена много кто предал, Аркaша Бaбчeнко, Айдeр Муждaбаев, Мотя Гoвнoпoльcкий, Саша Скoтник, Денис Вороненков, Маша Гайдар, Женя Киселев, Шевелис Шустерис... Одни сплошные предатели вокруг
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Немец поехал на историческую родину. И что?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ще не вмерла, адрес свой пишу сы...кло, встретимся поговорим. Небойся бить сильно не буду, только набутылку посажу. Но это жело вы ж любите пхахах
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