Переехал в Европу: российский экс-депутат предал Путина

Бывший депутат российской Госдумы от партии "Единая Россия" и экс-комиссар молодежного движения "Наши", выступающего за содействия развитию суверенной демократии, Роберт Шлегель получил гражданство Германии.

Он также переехал жить в Мюнхен. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Как признался бывший политик, он хочет, чтобы его дети выросли именно в Германии – "как часть культуры и народа, к которому они принадлежат".

Роберт Шлегель

Также российский экс-депутат сообщил, что разочаровался в политике. Помимо этого, его взгляды кардинально изменились, и теперь он просто "обычный человек".

Отметим, что Роберт Шлегель был депутатом Госдумы 5 и 6 созывов от "Единой России", а также бывшим членом генерального совета этой партии. Примечательно, что раньше он критиковал Запад и обвинял западные страны в том, что те вмешаются во внутренние дела России. Помимо этого, Шлегель был одним из тех, кто голосовал за закон, запрещающий иностранцам усыновлять российских сирот.

Как сообщал OBOZREVATEL, инвесторы покидают Россию из-за санкционных рисков, связанных с "Северным потоком-2". Опасения относительно перспектив мировой экономики и Китая вынуждают их сокращать вложения на развивающихся рынках.

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