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ПолитикаЭкономика

Передумал: премьер Италии внезапно изменил позицию по России

6.2тЧитать новость на украинском

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с позицией членов Европейского союза в "Большой семерке" касательно нецелесообразности возвращения в ее состав России.

Такое заявление сделал президент Европейского Совета Дональд Туск, передает Reuters.

"Сегодня утром (9 июня - Ред.) у меня была первая и очень хорошая, многообещающая встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и я убежден, что здесь, на "Большой семерке", у нас будет полностью объединенная европейская позиция по всем вопросам. В том числе по России. Я не говорю о деталях, а о более широкой общей линии, - сказал он.

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Джузеппе Конте

News Front

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Тема
Санкции против России
Место
Италия
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