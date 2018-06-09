Передумал: премьер Италии внезапно изменил позицию по России

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с позицией членов Европейского союза в "Большой семерке" касательно нецелесообразности возвращения в ее состав России.

Такое заявление сделал президент Европейского Совета Дональд Туск, передает Reuters.

"Сегодня утром (9 июня - Ред.) у меня была первая и очень хорошая, многообещающая встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и я убежден, что здесь, на "Большой семерке", у нас будет полностью объединенная европейская позиция по всем вопросам. В том числе по России. Я не говорю о деталях, а о более широкой общей линии, - сказал он.

Джузеппе Конте News Front

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8.