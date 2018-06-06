Передача Крымского моста Украине: в Госдуме ответили на скандальное предложение Ефремова

Отношения России с Украиной могут измениться только при полной перезагрузке власти в Киеве, всё остальное не сработает.

Такое мнение высказал депутат нелегитимной Госдумы от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик, комментируя пропагандистам RT заявление актёра Михаила Ефремова о том, что нужно передать Крымский мост Киеву для взимания платы за проезд, чтобы помириться с Украиной.

"Восстановление нормальных отношений с Украиной — действительно одна из важнейших задач для нашего государства. Но только опыт украино-российских отношений до 2014 года показывает: сколько Киев ни корми, он всё равно в Европу смотрит. Вспомните: Россия давала серьёзные скидки на газ, продавала его по практически бросовой цене, поддерживала экономику Украины траншами, кредитами, был подписан ряд межгосударственных соглашений, дающих преференции для Украины", — заявил Белик.

Крымский мост

Майдан показал, что эти методы не работают, когда к "власти приходят политики, которые живут ненавистью к России", добавил российский депутат.

"Новый режим в угоду своих хозяев и своего мировоззрения разорвал все отношения, все договоры с нами, развернулся на 180 градусов и пытается прорваться в Европу. Отношения с Украиной могут измениться только при полной перезагрузке власти в Киеве, всё остальное не сработает", — заключил Белик.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета нелегетимной Госдумы по культуре Владимир Бортко считает, что это просто высказывания артиста, не более того.

"Я не разделяю его точку зрения и не понимаю, почему мы должны так поступать. Ну вот зачем? Конечно, к этому не стоит относиться как-то серьёзно", — заявил российский депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Ефремов сделал скандальное заявление о россиянах.