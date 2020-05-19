Жилища бессимптомных больных проверили на COVID-19: зараженными оказались многие предметы

Инфицированные коронавирусом с бессимптомной формой болезни заражают поверхности и предметы в своем доме, с которыми контактируют наиболее часто или тесно: к примеру, наволочки, краны и дверные ручки в ванной и т.д.

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Так, согласно исследованию ученых из Китая, COVID-19 был обнаружен на нескольких поверхностях в гостиничных номерах, где два китайских студента без симптомов были помещены на карантин еще перед диагностикой инфекции, передает Medical Xpress.

Известно, что студенты вернулись в Китай после обучения за границей 19 и 20 марта. У них не было никаких вирусных симптомов, но их перевели в гостиницу на 14 дней карантина.

Они оставались бессимптомными, но оба сдали положительные тесты на COVID-19 и были госпитализированы.

Примерно через три часа после того, как студенты сдали тест, исследователи взяли образцы различных поверхностей в комнатах инфицированных.

Ученые проверили дверные ручки, выключатели света, ручки для смесителей, термометры, пульты для телевизоров, наволочки, пододеяльники, простыни, полотенца, ручки дверей ванных комнат, сиденья унитазов и кнопки для смывания воды в унитазе.

Всего было отобрано 22 образца из двух комнат и восемь из них дали положительный результат на COVID-19.

Шесть позитивных образцов были из комнаты студента, идентифицированного как пациент А. Они были из:

выключателя света;

дверной ручки в ванной;

простыни;

пододеяльника;

наволочки;

полотенца.

В комнате пациента В положительные образцы были обнаружены на кранах и наволочках.

Это исследование, как отметили ученые, демонстрирует масштаб загрязнение окружающей среды РНК коронавируса за относительно короткое время.

"Обнаружение РНК SARS-CoV-2 в образцах поверхности простыни, пододеяльника и наволочки подчеркивает важность правильных процедур обработки при замене или стирке использованного белья пациентов с COVID-19", – сказано в статье.

Добавим, исследование проводилось учеными из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Циндао, Центра по контролю и профилактике заболеваний в провинции Шаньдун, Глобального центра исследований в области здравоохранения при университете Дюк Куньшань и Пекинского института микробиологии и эпидемиологии.

Иллюстрация DC Water

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор Евгений Комаровский заявил, что самый высокий риск "встретиться" с COVID-19 не в общественных местах или на открытом воздухе, а в собственном доме.

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