Жилища бессимптомных больных проверили на COVID-19: зараженными оказались многие предметы

Инфицированные коронавирусом с бессимптомной формой болезни заражают поверхности и предметы в своем доме, с которыми контактируют наиболее часто или тесно: к примеру, наволочки, краны и дверные ручки в ванной и т.д.
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Так, согласно исследованию ученых из Китая, COVID-19 был обнаружен на нескольких поверхностях в гостиничных номерах, где два китайских студента без симптомов были помещены на карантин еще перед диагностикой инфекции, передает Medical Xpress.
Известно, что студенты вернулись в Китай после обучения за границей 19 и 20 марта. У них не было никаких вирусных симптомов, но их перевели в гостиницу на 14 дней карантина.
Они оставались бессимптомными, но оба сдали положительные тесты на COVID-19 и были госпитализированы.
Примерно через три часа после того, как студенты сдали тест, исследователи взяли образцы различных поверхностей в комнатах инфицированных.
Ученые проверили дверные ручки, выключатели света, ручки для смесителей, термометры, пульты для телевизоров, наволочки, пододеяльники, простыни, полотенца, ручки дверей ванных комнат, сиденья унитазов и кнопки для смывания воды в унитазе.
Всего было отобрано 22 образца из двух комнат и восемь из них дали положительный результат на COVID-19.
Шесть позитивных образцов были из комнаты студента, идентифицированного как пациент А. Они были из:
выключателя света;
дверной ручки в ванной;
простыни;
пододеяльника;
наволочки;
полотенца.
В комнате пациента В положительные образцы были обнаружены на кранах и наволочках.
Это исследование, как отметили ученые, демонстрирует масштаб загрязнение окружающей среды РНК коронавируса за относительно короткое время.
"Обнаружение РНК SARS-CoV-2 в образцах поверхности простыни, пододеяльника и наволочки подчеркивает важность правильных процедур обработки при замене или стирке использованного белья пациентов с COVID-19", – сказано в статье.
Добавим, исследование проводилось учеными из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Циндао, Центра по контролю и профилактике заболеваний в провинции Шаньдун, Глобального центра исследований в области здравоохранения при университете Дюк Куньшань и Пекинского института микробиологии и эпидемиологии.
Иллюстрация
DC Water
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор Евгений Комаровский заявил, что самый высокий риск "встретиться" с COVID-19 не в общественных местах или на открытом воздухе, а в собственном доме.
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