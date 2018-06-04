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Перед встречей с Трампом: Ким Чен Ын провел важные кадровые перестановки в армии

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Глава КНДР Ким Чен Ын заменил троих высших военных чиновников Северной Кореи.

"По данным агентства Yonhap, должностей лишились начальник обороны, начальник генштаба корейской народной армии и директор генерального политбюро", - говорится в сообщении Reuters.

Также агенство сообщает, что чиновников заменили на более молодых, особенно начальника генштаба корейской народной армии - его приемник младше на 21 год.

Новости
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/gazoprovod-v-obhod-ukrainyi-u-trampa-podgotovili-udar-po-stranam-es.htm

"Это указывает на две вещи: консолидацию власти Ким Чен Ына как единственного лидера Северной Кореи и укрепление сотрудничества между партией и армией, поскольку страна стремится к дальнейшему экономическому развитию", - прокомментировал профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му-джинь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР.

Персоны
Ким Чен ЫнДональд Трамп
Место
Северная Корея
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