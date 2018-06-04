Перед встречей с Трампом: Ким Чен Ын провел важные кадровые перестановки в армии

Глава КНДР Ким Чен Ын заменил троих высших военных чиновников Северной Кореи.

"По данным агентства Yonhap, должностей лишились начальник обороны, начальник генштаба корейской народной армии и директор генерального политбюро", - говорится в сообщении Reuters.

Также агенство сообщает, что чиновников заменили на более молодых, особенно начальника генштаба корейской народной армии - его приемник младше на 21 год.

"Это указывает на две вещи: консолидацию власти Ким Чен Ына как единственного лидера Северной Кореи и укрепление сотрудничества между партией и армией, поскольку страна стремится к дальнейшему экономическому развитию", - прокомментировал профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му-джинь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР.