Переболевшего COVID-19 Трампа врачи отказались считать источником инфекции

Президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусной инфекцией, больше не заразен и не представляет опасности как ее носитель.

Об этом заявил его лечащий врач американского лидера Шон Конли. По его словам, тот подходит под критерии Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и может выйти из самоизоляции, передает CNN.

"Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC для безопасного прекращения изоляции, утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции", – написал медик в записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

Врач также добавил, что у Трампа не было температуры последние сутки, а диагностические тесты показывают, что вирус не размножается. Поскольку президент якобы больше не несет рисков передачи коронавируса, Конли дал ему разрешение вернуться к активному графику работы.

Так, накануне Трамп возобновил публичные мероприятия, выступив на первом после заражения COVID-19 предвыборном митинге. Он прошел 10 октября на фоне вопросов и опасений по поводу его здоровья и способности распространять болезнь среди других. В СМИ подчеркнули, мол, не ясно, заразен ли президент, так как Белый дом отказался сообщить, какие именно диагностические тесты ему делали.

"Чувствую себя отлично. Мы приступаем к массированному проведению предвыборных мероприятий, потому что не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической... или чем-то еще более ужасным", – заверил Трамп, обращаясь с балкона к собравшимся в саду Белого дома многочисленным сторонникам.

Известно, что на предстоящей неделе у Трампа запланировано три митинга, в которых он планирует принять участие.

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