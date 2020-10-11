Переболевшего COVID-19 Трампа врачи отказались считать источником инфекции
Президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусной инфекцией, больше не заразен и не представляет опасности как ее носитель.
Об этом заявил его лечащий врач американского лидера Шон Конли. По его словам, тот подходит под критерии Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и может выйти из самоизоляции, передает CNN.
"Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC для безопасного прекращения изоляции, утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции", – написал медик в записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
Врач также добавил, что у Трампа не было температуры последние сутки, а диагностические тесты показывают, что вирус не размножается. Поскольку президент якобы больше не несет рисков передачи коронавируса, Конли дал ему разрешение вернуться к активному графику работы.
Так, накануне Трамп возобновил публичные мероприятия, выступив на первом после заражения COVID-19 предвыборном митинге. Он прошел 10 октября на фоне вопросов и опасений по поводу его здоровья и способности распространять болезнь среди других. В СМИ подчеркнули, мол, не ясно, заразен ли президент, так как Белый дом отказался сообщить, какие именно диагностические тесты ему делали.
"Чувствую себя отлично. Мы приступаем к массированному проведению предвыборных мероприятий, потому что не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической... или чем-то еще более ужасным", – заверил Трамп, обращаясь с балкона к собравшимся в саду Белого дома многочисленным сторонникам.
Известно, что на предстоящей неделе у Трампа запланировано три митинга, в которых он планирует принять участие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что он и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом.
4 октября американский лидер заверил, что уже чувствует себя намного лучше.
При этом глава администрации Белого дома Марк Медоуз подчеркнул, что состояние здоровья главы США 2 октября было тревожным.
Журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, что президент США якобы испугался смерти, узнав, что заражен.
Трамп, несмотря на заболевание коронавирусом, заявил, что лично хочет принять участие в дебатах с Джо Байденом, запланированных на 15 октября.
Напомним, что после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.