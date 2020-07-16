Переболевшая коронавирусом женщина лишилась рук и ног: осложнение пришло через пару недель

Жительница Великобритании 58-летняя Кэролайн Костер переболела коронавирусом и в результате лишилась рук и ног. Через несколько недель после выздоровления она заразилась сепсисом, из-за чего ее конечности пришлось ампутировать.

Женщина впала в кому, и медики даже заявили семье, что ее жизнеобеспечение пришлось бы отключить, если бы она не поправилась. Об этом пишет Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что симптомы коронавируса британка начала испытывать в конце марта и провела "две ужасные недели", борясь с вирусом.

Кэролайн Костер переболела COVID-19 (mirror.co.uk)

После периода плохого самочувствия она начала поправляться. Однако всего несколько недель спустя Костер стало хуже.

Женщину госпитализировали, а после детальной диагностики медики заявили, что у нее развился сепсис. Британку ввели в медикаментозную кому, в которой она находилась месяц.

Месяц британка провела в медикаментозной коме (mirror.co.uk)

В течение следующих нескольких душераздирающих недель семье Костер дважды говорили, что больница собирается прекратить лечение, если ее состояние не улучшится.

Уже пережив болезни и ампутацию конечностей, Кэролайн сравнила свой опыт пребывания в коме с тем, что она "попала в ловушку видеоигры".

После осложнений от болезни Костер ампутировали конечности (mirror.co.uk)

К большому удивлению врачей, женщина начала поправляться. Теперь Кэролайн адаптируется к новому образу жизни без рук и ног и надеется вскоре вернуться к своей работе по сбору средств для одного из благотворительных фондов.

Британка адаптируется к новому образу жизни без рук и ног (mirror.co.uk)

При этом семья Костер была вынуждена собрать средства для того, чтобы она могла позволить себе огромное количество приспособлений и специального оборудования, которое ей теперь понадобится в жизни.

Костер с семьей (mirror.co.uk)

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые пациенты, поборовшие COVID-19, в течение нескольких месяцев все еще страдают от последствий инфекции, среди которых постоянная усталость, одышка, повышенная температура и проблемы с сердцем.