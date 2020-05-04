Перебежчиков из КНДР заклеймили после появления Ким Чен Ына

Бывший высокопоставленный северокорейский дипломат, а ныне южнокорейский политик, Тэ Юн Хо извинился за распространенную им информацию о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщает Daily Mail, ранее экс-заместитель посла Северной Кореи в Великобритании, бежавший в Южную Корею и избранный в парламент этой страны, заявил, что отсутствие Ким Чен Ына на мероприятиях в День Солнца 15 апреля убедительно доказывает, что он болен или ранен.

Тэ Юн Хо извинился за слова о болезни Ким Чен Ына

"Ким Чен Ын не только лидер Северной Кореи, но и внук Ким Ир Сена... Для северокорейских глаз его отсутствие действительно ненормально. Я не совсем уверен, правда ли то, что он перенес какую-то операцию или что-то в этом роде, но ясно одно: он не может встать сам или нормально ходить", – говорил Тэ Юн Хо.

Однако 2 мая были опубликованы свежие фото Ким Чен Ына, на которых он самостоятельно стоит и курит сигарету.

Ким Чен Ын KoreanCentralTV

Тэ Юн Хо выступил с заявлением, в котором попросил прощения за свои слова. Он отметил, что чувствует вину и большую ответственность за то, что сделал необоснованные предположения.

"Мне известно, что одна из причин, по которой многие из вас проголосовали за меня как законодателя, связана с ожиданиями точного анализа и прогнозов по северокорейским проблемам", – сказал политик.

Другой видный перебежчик из КНДР, также избранный в парламент Южной Кореи, Цзи Сон Хо, ранее заявил, что он на 99% уверен, что Ким Чен Ын умер после сердечно-сосудистой операции. Сейчас его комментарий получить не удалось.

Правящая Демократическая партия Южной Кореи раскритиковала пару за небрежность, которая может быть более серьезной, чем просто дезинформация общественности.

Один из членов партии заявил, что Тэ Юн Хо и Цзи Сон Хо должны быть исключены из парламентских комитетов по разведке и обороне.

Как писал OBOZREVATEL, во время появления лидера КНДР Ким Чен Ына на публике после 20-дневного отсутствия на его правой руке заметили загадочный след.

Диктатор посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо, где торжественно разрезал ленточку.