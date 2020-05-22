Пепел поднялся на 4,5 км: в Италии проснулся вулкан Этна. Впечатляющие фото и видео
На итальянском острове Сицилия вулкан Этна выбросил столб пепла на высоту 4,5 км.
Как сообщает агентство ANSA, в ночь с 21 на 22 мая сейсмологи зафиксировали активность в Новом юго-восточном кратере. Выброс пепла продолжался около трех часов, а после облако рассеялось на юго-запад.
"Амплитуда вулканического дрожания уменьшается и составляет в настоящее время средние значения. Источник тремора находится в районе Нового юго-восточного кратера на средней глубине 2,8 км над уровнем моря", – сообщили сейсмологи.
Инциденту присвоили оранжевый код авиационной опасности, так как даже вулканические частицы могут вызвать возгорание двигателя самолета. Однако работа ближайших аэропортов не остановлена.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что когда вулкан Этна просыпался в 2019 году, то власти решили закрыть два сектора над аэропортом Катании.