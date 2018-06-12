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"Пеняйте на себя": на Западе рассказали, чем запугали Путина

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Если у России забрать Чемпионат мира по футболу, это будет "красной чертой" для президента Владимира Путина.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил американский политолог Питер Залмаев. По его словам, России был послан сигнал.

"Многие санкции уже применены против России, и насколько они подействовали на Путина - это остается вопросом. С другой стороны, России был послан сигнал - если вы нас обозлите не на шутку, пеняйте на себя. Забрать у России чемпионат, столь значимый элемент кремлевского пакета “хлеба и зрелищ" для населения - как раз и есть этой красной чертой. Пока что такие угрозы и шантаж работают", - отметил Залмаев.

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По его словам, касательно Федерации футбола и Олимпийского комитета - то это глубоко коррумпированные структуры.

"Подозреваю, что в случае с селекцией России тоже не обошлось без коррупции. Как известно "бабло побеждает зло”, и политическая воля отдельных стран членов Федерации, судя по всему, не смогла его перевесить. Сохраняется шанс, что Англия запретит своей команде участвовать в чемпионате. Посмотрим", - подытожил Залмаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА подсчитала украинцев, купивших билеты на ЧМ в Россию.

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Темы
ЭксклюзивЧМ-2018
Персона
Питер Залмаев
Место
Россия
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