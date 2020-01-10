Пентагон знает, чем сбили Boeing 737 в Иране – Фельгенгауэр

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр предположил, что Соединенным Штатам Америки известен тип ракеты, которым, вероятно, был сбит украинский самолет Boeing 737, потерпевший крушение в Тегеране, но по каким-то причинам они скрывают эту информацию.

"Американцы сказали, что их система предупреждения о ракетном нападении, которая просматривает Иран, видела в районе Тегерана два факела – огневые факелы взлетающих ракет. В действительности, наверняка они знают и тип зенитной системы", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Как пояснил эксперт, это примерно можно определить "по характеристике факела". "Например, у ПЗРК маленький факел, у "Тора" намного больше, у С-300 – еще намного больше. Это ракеты разного веса".

Пентагон

"Но Пентагон на всякий случай молчит, потому что это рассекретит их возможности. Этого никто не делает", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Журналист Юрий Бутусов рассказал о том, что "детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. При этом на месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без нее".

CNN предположило, что Иран, вероятно, случайно сбил украинский пассажирский самолет Boeing 737 двумя ракетами российского производства, а не одной, как сообщалось ранее.

В том же блоге OBOZREVATEL Павел Фельгенгауэр предположил, что ракеты были выпущены членами Корпуса Стражей Исламской революции.

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