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10 января • обновлено в 16:59
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Пентагон знает, чем сбили Boeing 737 в Иране – Фельгенгауэр

1.8т
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Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр предположил, что Соединенным Штатам Америки известен тип ракеты, которым, вероятно, был сбит украинский самолет Boeing 737, потерпевший крушение в Тегеране, но по каким-то причинам они скрывают эту информацию.

"Американцы сказали, что их система предупреждения о ракетном нападении, которая просматривает Иран, видела в районе Тегерана два факела – огневые факелы взлетающих ракет. В действительности, наверняка они знают и тип зенитной системы", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

Как пояснил эксперт, это примерно можно определить "по характеристике факела". "Например, у ПЗРК маленький факел, у "Тора" намного больше, у С-300 – еще намного больше. Это ракеты разного веса".

Пентагон

Пентагон

"Но Пентагон на всякий случай молчит, потому что это рассекретит их возможности. Этого никто не делает", – заметил он.

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Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Павел Фельгенгауэр
Место
Иран Тегеран
Теги
ракеты Авиакатастрофа
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Безусловно знают. Целились в один Боинг, а как всегда попали в другой...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Лично Филькенграммотену об этом сообщили.
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