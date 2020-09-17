Пентагон осудил Россию за устойчивую агрессию в Украине

Пентагон считает Москву виновной в пересмотре международных границ и неуважении к международному праву. Прежде всего, это проявляется во вторжении в Грузию в 2008 году, оккупации Крыма в 2014 году и устойчивой агрессии в Украине.

Такое заявление сделал министр обороны США Марк Эспер, передает Интерфакс-Украина. Глава Пентагона также подчеркнул, что сейчас именно Россия и Китай бросают основной вызов США в мире.

"Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", – сказал Эспер, выступая в американском центре Rand Corporation.

По его словам, и РФ, и КНР занимаются модернизацией и расширением вооруженных сил, в том числе в космической сфере и киберпространстве.

Между тем, добавил американский министр обороны, последние 20 лет США боролись против экстремистов в ходе "конфликтов низкой интенсивности", что отвлекало внимание Вашингтона от более мощных противников.

Однако, напомнил Эспер, в 2018 году Пентагон разработал стратегию национальной безопасности, констатирующую наступление периода "соперничества великих держав". В этой связи США намерена отвечать на соответствующие вызовы и адаптироваться к более комплексной обстановке в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа посольство США в Украине призвало Россию вывести свои войска и технику с Донбасса и подчеркнуло, что санкции не будут сняты со страны-агрессора, пока она не выполнит эти условия.