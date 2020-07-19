Пентагон объявил Россию "мировым нарушителем покоя"

Глава американского министерства обороны Марк Эспер назвал Российскую Федерацию "мировым нарушителем спокойствия".

Он заявил, что США в сотрудничестве с партнерами из НАТО должны повышать боеспособность Альянса для сдерживания противников, среди которых РФ. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам американского министра, его страна возможными средствами добивается того, чтобы страны-члены НАТО, а также союзники и партнеры Альянса тратили не менее двух процентов ВВП на оборону. Он подчеркнул, что в течение нескольких последних лет в этом вопросе был достигнут значительный прогресс, однако многое еще нужно сделать.

Эспер считает, что увеличение расходов НАТО нужно только приветствовать, но теперь средства должны быть направлены на сдерживание таких противников, как Китай и Россия.

"Мы находимся в эпохе большой конкуренции за власть... Это значит, что нашими ведущими стратегическими конкурентами являются Китай, потом Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, очень понятно, что у них есть амбиции вытеснить нас, безусловно, из региона и, желательно, на мировой арене", – сказал он.

Министр добавил, что Китай хочет переписать правила международного порядка, которые служили нациям мира. Также американский чиновник подчеркнул, что НАТО должно сдерживать Россию.

"Она является мировым нарушителем спокойствия. Аннексировала Крым, ведет войну в Украине, грозит союзникам по НАТО и направляет войска в Сирию и Ливию", – объяснил свои слова Эспер.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против трех физических лиц и пяти организаций, связанных с российским олигархом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".