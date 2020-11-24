Пенсильвания и Невада официально объявили победителя на выборах президента США

Юрий Сергиенко Мир 20:48, 24.11.2020 Обновлено: 21:11, 24.11.2020

Кандидат от Демократической партии Джо Байден официально победил на выборах президента США еще в двух штатах – Пенсильвании и Неваде.

Победу демократа в Пенсильвании объявил 24 ноября губернатор штата Том Вулф, написав об этом в Twitter.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис", – отметил он.

В этом штате он получает 20 голосов выборщиков.

В то же время Верховный суд Невады признал победу в штате за Байденом, пишет AP.

Решение вынесли семь непартийных судей. Таким образом 6 голосов выборщиков уйдут в пользу демократа.

Twitter Тома Вулфа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ручной пересчет голосов на выборах президента США в штате Джорджия, инициированный из-за небольшого разрыва между кандидатами, подтвердил победу Джо Байдена. Он опередил действующего лидера страны Дональда Трампа на 12 284 голоса.

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