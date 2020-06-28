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В Конгрессе США заявили о компромате России на Трампа: президента назвали "подарком" для Путина

Дарья Дурова
Мир
3,9 т.
Нэнси Пелоси и Дональд Трамп

Нэнси Пелоси и Дональд Трамп.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что американский президент Дональд Трамп "игнорирует любые обвинения в адрес России".

Причиной этого, по мнению политика, якобы является наличие у российской стороны компромата на Трампа. Об этом Пелоси заявила в интервью ABC News (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я не знаю, что у России есть на президента в политическом, личном или другом плане, но он хочет игнорировать российские проступки", – сказала она.

Представитель конкурирующей с Трампом Демократической партии сочла "совершенно возмутительным", что президент Соединенных Штатов не ответил на отчеты разведки о связи России с "Талибаном" в Афганистане. По словам Пелоси, у Трампа "все дороги ведут к Путину".

"Россия не преодолела то унижение, которое она испытала в Афганистане. Теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. В ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал", – заявила она.

Кроме того, Пелоси назвала Трампа "подарком" для России и Владимира Путина.

Напомним, The New York Times заявила о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Президент Трамп, в свою очередь, назвал материал заказным и отметил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу о том, что говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дональд Трамп заявил, что на исключении России из "Большой восьмерки" (G8) настоял бывший президент США Барак Обама. По словам нынешнего американского главы, Кремль "переиграл" Вашингтон.

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