Пекин ввел режим "военного времени" из-за вспышки COVID-19: люди атаковали супермаркет. Видео
В Пекине люди, опасаясь возобновления ужесточенного карантина из-за коронавируса, вновь атаковали супермаркеты и магазины, как это было в начале пандемии.
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Не соблюдая социальную дистанцию, они выстаивают в огромных очередях, чтобы успеть приобрести продукты и вещи первой необходимости. Видео опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Пекинский супермаркет. Продовольственная истерия в преддверии тотального карантина", – говорится в подписи под роликом.
При этом китайские власти действительно вернули жесткий карантин из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем рынке сельхозпродукции. В частности, 15 июня Пекин сообщил о рекордном за несколько месяцев количестве новых случаев коронавируса, передает Reuters. Это и вынудило китайскую столицу вернуться к ограничениям для сдерживания вспышки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пекинском районе Фэнтай (Китай) из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке ввели режим военного времени.
Правительство Пекина заявило о высоком риске дальнейшего распространения COVID-19 из-за вспышки инфекции на оптовом рынке "Синьфади".