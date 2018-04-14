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"Сплевывайте!" Россиянам предложили заменить импортные лекарства боярышником

2.2тЧитать новость на украинском

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой предложил заваривать кору дуба и пить настойку боярышника вместо американских лекарств.

Так Толстой отреагировал в эфире программы "60 минут" на "России-1" на критику законопроекта о санкциях против США, которым может быть запрещен ввоз американских лекарств в РФ.

В частности, политик Борис Надеждин заявил, что "этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан", которые останутся без лекарств из США и их союзников.

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"Я вам говорю: пейте боярышник, а эти сплевывайте", – ответил ему Толстой.

Как сообщал "Обозреватель", с 17 по 23 декабря 2017 года более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник", из которых более 70 человек скончались.

Место
Россия
Объект
Государственная Дума России
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